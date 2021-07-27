近日，中科驭数宣布完成数亿元 A 轮融资，由华泰创新领投、灵均投资以及老股东国新思创跟投。中科驭数本轮融资将主要用于第二代 DPU 芯片 K2 的流片以及后续的研发迭代。

DPU（DataProcessing Unit）是以数据为中心（Data-centric）的专用处理器，是后摩尔定律时代重要的算力芯片，DPU、CPU、GPU 将组成数据智能时代算力的 “三驾马车”。DPU 专门面向 “CPU 做不好，GPU 做不了”，对高吞吐、低延迟有强需求的任务类型。

据中科驭数创始人兼 CEO 鄢贵海预测，未来用于数据中心的 DPU 的规模将和数据中心服务器等量，如同每台服务器都必须配备网卡一样，每台服务器都会配备 DPU，预计未来五年市场对 DPU 的总体需求量将突破两亿颗。

DPU 芯片的设计研发需要深厚的体系结构设计经验，鄢贵海认为 “软件定义、硬件加速” 是 DPU 的主要技术特征，异构核将是 DPU 性能重要的保障。

中科驭数自主研发了 KPU（Kenel Processing Unit）敏捷异构的专用处理器架构，目前已经抽象提取了网络、安全、数据库等五大应用领域共 80 多类功能核，可全面支持软件定义的加速计算平台，用先进的架构实现超高性能的敏捷异构芯片。

中科驭数是国家高新技术企业，创始团队来自中科院计算所计算机体系结构国家重点实验室，在芯片架构领域有深厚的技术积累，成立三年来已获得 50 项发明专利授权。

中科驭数基于 KPU 架构的异构加速卡产品和解决方案已经应用于多家头部证券公司的金融极速交易、金融风控、极低时延数据库异构加速等场景，且和金证股份、中移物联网等企业达成战略合作，并在今年实现千万级别的季度营收。

中科驭数将于 8 月发布新一代极低时延智能网卡，这将是国内唯一自主研发的 TCP/IP 协议栈全硬件卸载的智能网卡，其 TCP 最低转发时延可达到业界领先的 1.2 微秒。在此产品和技术的基础上，同时还将发布针对金融计算场景的极速行情解决方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。