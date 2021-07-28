苹果发布了 2021 财年第三财季业绩。报告显示，该公司第三财季净营收为 814.34 亿美元，同比增长 36%，创下历史纪录；净利润为 217.44 亿美元，同比增长 93%。其中，苹果公司第三财季大中华区净营收为 147.62 亿美元，相比之下去年同期为 93.29 亿美元，同比增幅达 58%。

按产品划分，第三财季来自于 iPhone 的净营收为 395.70 亿美元，相比之下去年同期为 264.18 亿美元；来自于 Mac 的净营收为 82.35 亿美元，相比之下去年同期为 70.79 亿美元；来自于 iPad 的净营收为 73.68 亿美元，相比之下去年同期为 65.82 亿美元；来自于可穿戴设备、家居产品和配件的净营收为 87.75 亿美元，相比之下去年同期为 64.50 亿美元；来自于服务的净营收为 174.86 亿美元，相比之下去年同期为 131.56 亿美元。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）表示：“本季度，我们的团队通过与用户分享强大的新产品，实现了一段无与伦比的创新，而在这个时候，利用技术来将世界各地的人们联系到一起变得前所未有地重要。我们正在继续推进自己的工作，为我们创造的每样东西都注入我们固有的价值观——通过激励新一代开发人员学习编程，朝着我们 2030 年的环境目标迈进，并参与到建设一个更公平的未来的紧迫工作中去。”

苹果公司首席财务官卢卡·麦斯特里（Luca Maestri）表示：“我们在这个财季中的运营业绩创下了历史纪录，每个地区的营收均创下新高，而每个产品类别都实现了两位数的增长，活跃设备的装机量也创下了历史新高。我们在这个财季中产生了 210 亿美元的运营现金流，向股东返还了近 290 亿美元现金，并继续在我们的业务范围内进行重大投资，以便为我们的长期增长计划提供支持。”