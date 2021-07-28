一站式云原生开发平台产品及解决方案提供商行云创新已完成 B 轮融资，本轮投资方为阿里云，融资金额暂未披露。

行云创新曾于 2017 年获得青岛国投 Pre-A 轮，2019 年获正轩投资、高新投 A 轮融资。本轮资金将主要用于进一步推动产品矩阵核心技术的研发与创新、业务市场规模扩张、行业解决方案的生态建设和渠道合作伙伴生态建设。

行云创新创立于 2016 年 8 月，公司定位于一站式云原生开发平台产品和解决方案提供商，希望帮助企业提升其在云原生时代的开发效率、帮助企业用好云。

谈及创业契机，公司创始人兼 CEO 马洪喜表示，这和其过去十多年工作背景以及近年国内大环境相关。马洪喜早前在甲骨文、思杰等外企从事云计算相关的研发和咨询工作，从很多工作接触的客户中感受到对采用科技创新驱动业务发展的强烈需求，另在 “双创” 驱动下萌生了创业的念头。在选择赛道时，马洪喜认为，在数字化转型的大背景下，每一家企业的业务创新都或多或少与软件相关，而软件变革需要开发人员通过一行行代码实现。行云创新则希望通过帮助企业开发人员提升效率，推进企业数字化转型。

行云创新一站式云原生开发平台产品 Cloud OS，主要以私有云和混合云形态为中大型 B 端企业提供整体云原生解决方案及服务，包含云原生应用架构设计、在线协同编码开发、基于云原生的 API 管理和接口测试、多云交付和应用调度、灰度发布、流水线、应用运维、服务治理、多容器集群管理、云边一体化业务交付等能力。目标是提升应用架构敏捷度，大大加快软件开发迭代速度，提高 IT 资源的弹性和利用率，帮助企业客户加速实现业务价值。

同时，行云 Cloud OS 体系中，部分模块兼具独立产品形态，以满足不同客户对 “大而全” 的整体解决方案或是 “小而美” 的聚焦型产品的诉求。如：高效可视化业务流量管理平台（SolarMesh）、全云端开发环境（TitanIDE）、云原生时代接口管理及自动化测试（KeplerAPI）等。此外，针对小 B 和 C 端企业用户，行云创新提供公有云形态 SaaS 化开发云服务。

当前行云创新的主要收入来源是行云 Cloud OS、SolarMesh、TitanIDE、KeplerAPI 等产品的销售。该公司在近三年左右经历了多行业的客户拓展期。2018 和 2019 年聚焦于华南为主、华中、华东为辅的市场，在金融行业、制造业、教育行业等领域实现标杆客户案例。2020 年，行云创新在拓展华南市场基础上，重点开发华东市场，在上海设立分公司、成立了销售职能团队，开拓包括互联网、政府等新领域客户。

在 2021 年及之后的规划上，行云创新将持续推进云原生相关产品向金融、制造业、政府、能源等客户在开发测试云、PaaS、DevOps 等应用场景的项目落地，同时开拓能源、运营商等行业，重点关注云原生应用开发、测试、交付等场景的解决方案落地，同期针对与不同合作伙伴针对垂直行业 SaaS 作更多的探索。

本轮融资之后，阿里云和行云创新也将通过产品组合的方式，在公共云、专有云及混合云领域，为企业客户提供云原生应用开发、业务智能运维等服务，满足企业日益增长的业务数字化需求。

阿里云云原生应用平台负责人丁宇表示：“随着云原生的迅速普及，全云开发的时代已经到来，一站式的云原生开发平台将成为刚需。行云创新拥有人才储备与技术基础，还具备市场需求前瞻洞察，研发了业内领先的云原生开发平台产品，我们十分看好行云创新的发展。阿里云希望通过跟行云创新 CloudOS 产品及更多生态伙伴的合作，为更大范围的企业市场客户提供涵盖云原生开发、测试、运维、可观测全场景的产品及解决方案，帮助企业数字化创新升级。”