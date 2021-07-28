近日，达达快送正式发布达达无人配送开放平台，并宣布携手京东物流、白犀牛共同打造在商超即时消费场景下的无人配送生态。目前，达达快送的无人配送服务已在七鲜超市、永辉超市等商超门店的真实场景中率先实现常态化应用，消费者通过京东到家等即时零售平台下单，可享受无人配送 “小时达” 体验。

“达达快送将专注于对无人配送开放平台的升级建设，以持续性的投入提升平台接入的便利性，为更多无人配送生态伙伴提供数字化运营管理工具，以技术赋能其增长与运营优化。达达快送携手合作伙伴共同推动无人配送在即时配送领域的应用，为消费者提供更好的服务体验，助力商家降本增效。” 达达集团联合创始人、董事兼首席技术官杨骏表示。

目前，京东物流、白犀牛的无人车已接入达达无人配送开放平台，并服务于七鲜超市、永辉超市，配送范围覆盖 10 余个小区，已完成无人配送订单量约 5000 单，自动驾驶里程超 1 万公里。达达无人配送开放平台提供的运营保障与京东物流、白犀牛提供的无人车和自动驾驶能力有机结合，携手共建即时配送场景下，在开放道路上的智能化配送，并在技术上实现无安全员配送。

达达无人配送开放平台涵盖订单管理、无人车智能调度、人机交互三大运营管理系统。订单管理系统，涵盖订单分发、订单信息录入、订单监控等功能，保障对每笔订单的实时管理。无人车智能调度系统可实现对无人车的调度、路径规划，确保无人车高效接驳与配送订单。人机交互系统则通过标准化的操作方式，数字化管理订单装车、末端接驳、订单异常状态维护等，协助无人车高效的完成配送任务。借助这些运营管理能力，无人配送的安全性获得提升，同时管理规范性也得以强化，标准化的开放平台也有效降低了上下游开发成本。

达达快送还启动了消费者和无人车的交互研究与改造，全力搭建末端运力网络，以实现无人车与达达骑士的高效接驳，由骑士完成上门、上楼需求，提升无人配送的服务体验。

据达达快送无人配送项目负责人介绍，除了社区、写字楼等场景中已经实现无人配送的落地，未来随着无人车大规模应用和硬件成本降低，以及路权逐步开放，达达将持续拓展无人配送在更多即时配送场景中的应用，并不断迭代、升级开放平台能力，为末端配送提供效率高、体验优、性价比合理的整体解决方案。

七鲜超市相关负责人表示，“通过线上购买生鲜的客户越来越多，达达无人配送开放平台为商超配送提供了智能即时配送的最优解方案，人机协同的模式也符合当下客户需求，其意义不仅在于提升安全系数和效率，还有望持续降低配送成本。”