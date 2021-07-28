根据 IDC 发布的手机季度跟踪报告，2021 年第二季度中国智能手机市场出货量约 7810 万台，同比下降 11.0%。

以下为详细内容：

国际数据公司（IDC）手机季度跟踪报告显示，2021 年第二季度中国智能手机市场出货量约 7810 万台，同比下降 11.0%。2021 年上半年国内整体市场出货量 1.64 亿台，同比增幅 6.5%。上半年市场的增长驱动力完全来自于第一季度相比去年同期更好的市场环境，而随着二季度原有重磅产品缺席，现有产品也未能完全激发大多数用户的换机需求，导致市场关注度下降，春节旺季结束后终端流速持续低于预期，众头部厂商不得不在第二季度放缓了出货节奏。

从市场格局来看，前五大厂商中，排名前四位的厂商同比去年均有明显的增长，但仍旧无法弥补整体大盘包含华为在内的其他厂商的大幅下滑。这一方面体现出硬件和功能逐步同质化的产品，对消费者吸引力正在加速下降；另一方面也展现出智能手机长期作为 “人手一部” 的 “刚需” 产品，其品牌拉力、社交装饰属性所占的权重正在持续提升。

IDC 中国研究经理王希认为，客观来讲，今年市面上众多机型在配置、功能上的创新升级幅度有所减弱，但众多安卓厂商进军高端市场的步伐却持续加速。所以短期内国内市场的竞争，尤其中高端市场的竞争，是产品之争，但更加是品牌形象之争。

2021 年第二季度前五大智能手机厂商市场表现

vivo

凭借 Y 系列多款新品丰富的产品配置保证了主流价位段产品布局的丰富性，同时子品牌 iQOO 在 “618” 期间的优秀表现也与一季度的 X、S 系列在中高端市场形成 “接力”，稳定了 vivo 在该价位的市场份额。vivo 在第二季度以 1860 万台的出货量位列国内市场第一。

OPPO

A32、A55、A93 等多款普惠型产品成为本季度出货的主要组成部分。随着累计出货量超过千万量级的 Reno 5 系列的生命周期进入尾声，OPPO 在 350~450 美金（不含税基准，下同）价位段的市场份额在二季度中出现一定波动。但 6 月份开始，迭代的 Reno 6 系列产品以更具有辨识度的颜色设计，有望帮助 OPPO 稳定该价位的市场地位。

小米

在整体大盘下滑的背景下保持了自身出货量的相对稳定，市场份额提升至 17.2%。凭借 “618” 期间在线上渠道的大力投入，和 K40 系列持续良好的市场表现，小米有效提升了 250~350 美金价位段的市场份额。另外，随着小米 11 Pro、11 Ultra 等高端产品进入市场，带动小米产品的平均单价持续提升，小米也得以通过更灵活的渠道政策，持续拓展与线下伙伴的合作，保证线下渠道门店的快速扩张。

Apple

排名第四。虽然第二季度是 Apple 的传统淡季，但由于国内高端市场竞争环境改变，和 “618” 期间线上核心渠道的优惠活动，Apple 在第二季度依旧取得了出货量和市场份额的明显增长。

荣耀

推出的畅玩 20，Play5 系列，分别在线下市场和线上市场收获了良好的市场表现，其中畅玩 20 系列，在满足线下入门级市场用户需求的基础上，也提供了良好的终端渠道利润，为该价位段市场带来了新的力量。而 6 月推出的荣耀 50 系列，在线下市场同定位产品中，影像功能具有一定差异化，定价也有较强竞争力。上述产品帮助荣耀作为独立的个体之后，排名首次进入国内市场前五。