7 月 28 日，由腾讯和瑞声科技联合主办的 IEEE 移动游戏标准工作组联合会议在上海静安瑞吉酒店顺利召开。

此次会议为 IEEE P2861.3“Standard for Haptic Interface Enhancement for Mobile Gaming” 标准项目的第三次会议，旨在推动首个移动游戏触觉反馈技术标准的制定。基于目前行业面临的接口繁复多样，适配统一难度大，人力成本高等问题，该标准目标将定义一个通用的接口和振动波形描述文件，统一移动终端与游戏之间的交互协议，从而减轻各端研发团队的适配工作量，并且能为触觉反馈的大范围应用奠定坚实的基础。

会议现场有来自腾讯游戏、瑞声科技、腾讯音乐、乐元素、小米、OPPO、华为、传音等 20 余家企业，100 余位嘉宾出席。不难推测，移动游戏相关行业均对该标准的制定给予了高度重视。

会议现场，来自 IEEE 消费电子协会主席、加拿大工程院院士 Wahab Almuhtadi 博士首先感谢腾讯和瑞声科技联合主办本次 IEEE 标准活动，随后介绍了 IEEE 消费电子协会的情况，包括 6 个技术委员会和 82 个正在进行的标准项目；主席认为触觉反馈是消费技术领域不可忽视的关键技术，P2861.3 标准的制定有望引领下一代触觉技术的发展路线，他期待行业上下游合作伙伴能够在标准的基础上通力协作，共同为各个应用领域带来触觉技术的变革。

“我们相信只有不断地创新才能通过科技的手段改善用户的生活方式，才能让用户真正获得更美好的沉浸式交互体验。” 瑞声科技执行副总裁兼首席创新官潘开泰在现场强调了创新对于科技型企业的重要性，同时也表达了 “用科技助力用户感知更美好体验”。触觉反馈技术在沉浸式交互体验中，特别是游戏领域，起到了极其关键的作用。可以预见的是，在未来触觉反馈应用将不再局限于多体验场景，还能实现智能化，甚至能够被用户自定义，真正实现个性化体验。触觉反馈应用的不断发展，使得在未来打造一个健康、完善、良性循环的生态环境，定义移动游戏的触觉反馈标准这件事变得重要而迫切。

腾讯游戏天美 T1 工作室总经理单晖先生参会并致辞表示，在未来超级数字场景下，更多终端硬件会成为新的内容载体，期待未来在性能优化、触控、振动等方向有更多的技术方案成为行业标准，在行业的共同努力下，协同共建，一同探索未知的边界，加速新技术、新硬件的应用和普及，给玩家创造更极致的游戏体验。

腾讯游戏技术运营部总经理刘栖铜先生参会并致辞表示，腾讯将与产业链合作伙伴更加紧密的协作，共同推进 IEEE 移动游戏 P2861 系列标准的制定与落地，推动行业生态的不断完善，通过技术和标准来引领整个行业的发展，提升终端用户的游戏体验。

值得一提的是，作为美国普渡大学电子和电机工程学院终身教授，同时也是 IEEE Fellow 的张虹教授远程连线，分享了利用触觉反馈增强愉悦感的实践证明。在分享中，教授提及了两组不同的实验，“触觉袖子” 和 “手掌愉悦感信号设计”，并探讨了如何用幅度和时间等不同纬度等来实现 Haptics 信号对传递信息和增强愉悦感的实践。这一实验，对于触觉反馈在游戏领域为用户提供更好的体验，提供了有力的证明。

据了解，QQ 音乐也在 2020 年初首次以隐藏功能推出 4D 振动和动感闪光效果，后于 2020 年 9 月正式全量上线，这一功能升级将振动和音乐完美结合。此次会议上，QQ 音乐 4D 振动效果负责人曹翔先生，分享了 QQ 音乐利用业界首创的音乐振动 (Music Haptics) 技术通过算法扫描分析音乐音频信息，提取出有效的节奏信息，驱动手机的振动马达和闪光灯跟随音乐一起播放，让音乐可以被触碰，提升了音乐播放的震撼体验和现场感。

随后，瑞声科技触觉方案和体验负责人张玉蕾女士就 “游戏触觉反馈实现的机遇与挑战” 的话题，分享了试、听、触三个感官通道的区别与特点。她强调，与我们最易感知到的视觉和听觉相比，触觉有些不一样，它是一种需要近距离、直接接触事物的感官，具有强交互性；在虚拟的游戏世界中，只有当视觉，听觉和触觉完美协调的时候，才称得上是实现真正意义上的 “虚拟现实”。张玉蕾女士还形象地比喻道，“触感软件和设计构筑的是 ‘灵魂’，赋予了内容场景极强的生命力。”

令人兴奋的是就在会议当日，乐元素旗下产品 “开心消消乐” 联手瑞声科技 RichTap® 推出全新游戏振感效果，十余种消除、道具特效在 iOS 和安卓平台同步上线。正是基于目前正在逐步统一、标准化的接口，才能让绝大多数用户几乎能在同一时间体验到高品质振感。而 RichTap®触觉反馈解决方案，作为一个跨 iOS 和安卓平台的解决方案，也在该标准的制定过程持续贡献。

为此，乐元素的技术合伙人朱笠舟先生更是于现场分享了此次消除游戏中触感反馈的探索经验，提出对于消除效果对振动手感要求高、原生系统接口难以提供丰富细腻的控制、同样的参数在不同品牌不同机型上难以获得一致的体验、单独调校成本高等问题的思考，并认为基于 P2861.3 标准和工作组合作伙伴共同推动的共识，对于技术和用户体验上都是一次突破和创新。触觉反馈在消消乐的应用，不仅进一步强化了用户沉浸式体验，还解决了消消乐各类无法开启音效而造成的体验缺失问题，比如在安静的环境中，振动体验可以作为音效缺失的补充。

大会闭门会议环节，包括来自 IEEE、腾讯、瑞声科技、乐元素、联想、vivo、OPPO、小米等在内的多家组织、企业的相关专家、从业者、技术人员等，继续围绕移动设备触觉反馈技术和标准进行严谨的讨论交流和投票，共同助力 IEEE P2861 系列标准制定和落地。