微软发布了 2021 财年第四财季及全年财报。报告显示，该公司营收为 461.52 亿美元，同比增长 21%；净利润为 164.58 亿美元，同比增长 47%。

微软第四财季来自于产品业务的营收为 189.38 亿美元，相比之下去年同期为 181.47 亿美元；来自于服务及其他业务的营收为 272.14 亿美元，相比之下去年同期为 198.86 亿美元。

2021 财年第四财季，微软生产力和业务流程部门的营收为 146.91 亿美元，同比增长 25%；智能云部门的营收为 173.75 亿美元，同比增长 30%；更多个人计算业务的营收为 140.86 亿美元，同比增长 9%。

整个 2021 财年，微软的营收为 1680.88 亿美元，与 2020 财年的 1430.15 亿美元相比增长 18%；净利润为 612.71 亿美元，与 2020 财年的 442.81 亿美元相比增长 38%。

微软 CEO 萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）表示：“我们正在所有技术领域中进行创新，以帮助各个组织将其业务的技术密集度提升到新的水平。我们的业绩表明，当我们在庞大且不断增长的市场中以差异化的方式执行良好并满足客户的需求时，就可以带来增长，正如我们在商业云业务以及我们已经建立起来的新的特许经营业务中所看到的那样，包括游戏、安全和领英（LinkedIn）等。在过去三年时间里，所有这些业务的年度营收都超过了 100 亿美元。”

微软执行副总裁兼 CFO 艾米·胡德（Amy Hood）表示：“随着本财年的结束，我们的销售团队和合作伙伴实现了强劲的季度业绩，营收和盈利的增幅均超过 20%，其中的亮点是商用药物的预订量同比增长 30%。我们的商业云业务营收同比增长 36%，达到 195 亿美元。”