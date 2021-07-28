2021 年 7 月 28 日——作为法国科技创新力量的出色代表，法国科创（La French Tech）于今日正式宣布将于 10 月 11 日至 15 日举办 NEXT TECH China 主题活动，旨在将法国的先进科技引入中国市场，并将帮助法国创业公司了解并发掘中国市场的潜在机遇。法国科创上海副主席 Eric Deltour 携手赞助企业意法半导体与维塔士（Virtuos），以及法国初创公司代表 Joone，共同向中国媒体表示了对中国科技市场以及法国创新企业发展的美好愿景。

NEXT TECH China 是法国科创中国（上海、北京、深圳/香港）与法国驻华大使馆和总领事馆、法国科创总部、法国商务投资署、法国对外贸易顾问委员会（CCEF）、中国法国商会（CCIFC）合作举办的一项多元化线上学习活动。法国科创中国致力于搭建中国与法国创新发展的沟通桥梁，帮助法国初创企业洞悉快速发展的中国市场，了解中国科技领域发展。

法国驻中国大使 Laurent Bili 先生表示：“NEXT TECH China 为极富发展潜力的法国初创企业提供了绝佳机会，帮助他们加深对中国市场的了解，同时也将大幅提升这些法国创新企业在中国的知名度。”

“NEXT TECH China 是一场前所未有的盛会，聚焦四大科技行业，包括健康科技、清洁科技、新零售与智慧城市，汇集了世界领先的科技与创新专家，旨在加强中法科技公司之间的交流与合作，” La French Tech 上海副主席 Eric Deltour 表示，“我们希望通过此次活动，助力更多高速发展的法国初创企业了解中国市场，探索未来的合作机遇，加速他们在中国的发展。”

意法半导体市场部经理 Laurent Tricheur 表示：“意法半导体始终秉持着通过国际合作促进创新发展的理念。我们深知国际交流对于科技公司的重要性，并衷心希望 NEXT TECH China 能够帮助更多的法国企业拓宽国际视野，在全球化程度日益提高的科技行业得到更好地发展。”

“作为在中国创立的法国企业，得益于中法两国出色的科技生态系统，Virtuos 已经逐渐发展成世界性的企业，业务遍布全球。我们希望能够鼓舞更多的法国科技企业来到中国发展，帮助法国与中国的科技产业更进一步。”Virtuos 的首席执行官 Gilles Langourieux 说道。

法国科创中国自成立以来，秉持一贯的创新精神，致力于为法国科创企业提供帮助，并立足于中国广阔的科技市场，不断开拓法国科创企业的国际化视野，搭建中法科技领域交流的桥梁。怀抱勃勃雄心，法国科创中国希望能每年定期举办 NEXT TECH China，与中国的创新科技生态系统携手并进。

关于法国科创

法国科创于 2013 年由法国政府创立，是法国经济财政部倡议发起的创新组织，汇聚了一批志同道合的行业开拓者，包括初创公司、投资者、政策制定者与社群运营者在内，秉持着前瞻性的国际化思维与视野，并始终自豪于法国基因，与祖国紧密相连。在法国政府与众多法国企业的齐心推动下，法国科创致力于将法国的科技创新推广到国际市场并逐渐提升影响力。

法国科创中国致力于搭建法国与中国科技领域之间的沟通桥梁，促进两国科技交流与发展。法国科创中国团队汇集了上百位成员，定期开展小组工作并举办活动，帮助法国企业和创业者在中国更好地发展。法国科创在中国设有 3 个官方中心，分别是法国科创北京、 法国科创上海、法国科创深圳/香港。

有关法国科创的更多信息，请访问 www.lafrenchtech.com/en/

有关法国科创北京的更多信息，请访问 www.frenchtechbeijing.com

有关法国科创上海的更多信息，请访问 www.frenchtechshanghai.com

有关法国科创深圳/香港的更多信息，请访问 www.lafrenchtechszhk.com

关于意法半导体

意法半导体拥有 46,000 名半导体技术的创造者和创新者，掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商，意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案，共同构建生态系统，帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇，满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能，电力和能源管理更高效，物联网和 5G 技术应用更广泛。

详情请浏览意法半导体公司网站： www.st.com

关于维塔士

维塔士成立于 2004 年，是业内领先的视频游戏开发公司，总部位于新加坡，并在亚洲、欧洲和北美地区都设有工作室。维塔士拥有 2000 多名全职游戏制作专家，多年来致力于 AAA 级主机游戏、PC 游戏和手机游戏的开发与 3D 美术制作，为合作伙伴实现收入的增长和制作效率的提高。十多年以来，维塔士已成功递交了超过 1300 个高质量项目，其客户包括众多著名独立工作室以及世界顶级数码娱乐公司 20 强中的 18 家。