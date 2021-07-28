根据 Sensor Tower 商店情报最新数据，Riot Games 旗下三款作品《英雄联盟手游》（League of Legends: Wild Rift）、《符文之地传说》（Legends of Runeterra）和《云顶之弈》（Teamfight Tactics）在全球 App Store 和 Google Play 的总收入突破 1 亿美元。

以下是详细内容：

Riot Games 于 2020 年 3 月发布了首款移动游戏– 自走棋云顶之弈》。截至目前，该游戏在全球范围内获得超过 1500 万次下载，吸金约 2750 万美元。2020 年 4 月上市至今，卡牌手游《符文之地传说》在全球获得近 1300 万次下载，收入 1620 万美元。来到 2020 年 10 月，基于同名端游开发的《英雄联盟手游》陆续登陆亚洲和欧美市场，并成为 Riot 目前最成功的手游。目前该游戏在全球获得 4630 万次下载，预估收入为 6470 万美元，占 Riot 手游总收入的 60%。

今年 Q2，Riot 旗下 3 款手游的总收入创新高至 3650 万美元，相较今年 Q1 增长了 50%，比去年同期增长了 3.4 倍。

美国是 Riot 手游收入最高的市场，贡献了 2800 万美元，占总收入的 26%。韩国市场排名第 2，占 22%；巴西市场排名第 3，贡献了 6.5%。

平台方面，来自 Google Play 的收入达到 6340 万美元，占发行商总收入的 59.4%；App Store 贡献了 4400 万美元，占 40.6%。

下载量方面，巴西市场以 740 万次下载排名第 1，占 Riot 手游总下载量的 10%。韩国市场排名第 2，占 9.6%；美国市场排名第 3，占 8.3%。来自 Google Play 的下载量达到 4830 万，占发行商手游总下载量的 65%，App Store 则贡献了 2600 万次下载，占 35%。

Riot 涉足手游市场至今仅 16 个月，却已发行了 3 款游戏，吸金 1.08 亿美元。过去数年，Riot 一直在《英雄联盟》（League of Legends）之外尝试多元化发展，尽管目前该 IP 在移动端同样是吸金主力。展望不远的将来，通过与腾讯在中国市场联合推出《英雄联盟手游》，在移动端发布射击游戏《无畏契约》等，Riot 将成为手游领域又一强大的开发力量。