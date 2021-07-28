7 月 28 日，企业微信服务商探马 SCRM 宣布获得由软银亚洲风险投资公司（SoftBank Ventures Asia）领投、顺为资本联合投资的 1500 万美元 B 轮融资。

探马 SCRM 创始人、CEO 常丰峰表示，本轮融资将继续用于产品创新、市场开拓和人才引进。

探马 SCRM 基于企业微信，为销售主导型的企业提供 “获客-转化-服务-管理” 全流程的解决方案。

一方面，通过多渠道管理、搜索/地图拓客、营销工具（群运营、任务宝、裂变、红包、抽奖、分销等）、CRM 和电销手机，覆盖线上销售、面对面销售和电话销售三大触客场景，解决获客成本高、线索转化率低、社交管理黑盒状态的痛点；

另一方面，通过侧边栏、客户 SOP 、营销工具提升售后服务的沟通效率和客户复购。帮助企业实现数字化、精细化的销售过程管理和客户资源管理，从而提升业务发展水平。

探马 SCRM 自上线以来，已服务高途集团、泰康人寿、中联重工等数千家企业客户，涵盖教育培训、金融保险服务、房产服务、大额消费、医疗美容、企业服务和制造业等领域。

目前，探马 SCRM 团队已超过 270 人，产研占比超过 50 %，核心团队来自腾讯、Google、百度、华为等企业及国内外大学，拥有前沿技术创新能力和深厚企业服务积累。

探马 SCRM 在北京、上海、广州、成都、杭州和郑州等多地设有分公司。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。