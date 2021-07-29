百家云已于近期获得数亿元 C 轮融资，本轮融资的投资方为行知资本。完成本轮融资后，百家云估值超 30 亿人民币，华夏桃李资本参与财务顾问工作。

2020 年 9 月，百家云获 1.78 亿元 B 轮融资，由金浦投资领投，青蓝资本、国科嘉和、厚德前海跟投；2020 年 10 月，百家云获 9300 万的 B+轮融资，由达晨财智领投，金浦投资、邦盛资本、青蓝资本跟投。

百家云成立于 2017 年，是一家拥有音视频核心技术和知识产权的国家级高新技术企业，主要向汽车、金融、医疗、泛教育等多个领域企业与政府机构提供一站式视频技术服务，主营业务包括四大方向：视频 SaaS/PaaS 服务、视频云产品和软件、视频 AI 和系统解决方案及智能硬件。

百家云创始人兼董事长李钢江表示，本轮融资将主要用于两大方向：一是加大研发投入，尤其是在视频技术和人工智能等领域；二是继续发力多元化经营战略，通过自主创新和兼并收购等方式，扩大产品边界，保持企业规模快速增长。

李钢江提到，成立初期，百家云主要向企业客户提供标准化音视频 SaaS 服务，后以视频解决方案+服务+个性化产品服务收获了更多大型企业客户的认可与青睐。基于大量客户使用音视频 SaaS 服务的业务基础，在收到来自市场和用户的许多正向反馈后，百家云逐步抽离出独有的音视频 PaaS 服务，将通用的、相关的能力逐步 PaaS 化，于 2020 年正式完成了从产品提供商到技术提供商的转型，实现标准化与定制化的兼容。

2020 年年底，百家云正式发布 BRTC（Baijiayun Real-Time Communication），即由百家云构建的实时音视频通信 PaaS 服务，为更多有开发能力的企业提供深度支持。BRTC 拥有完全自主研发的音视频引擎，在音视频编解码、网络自适应、高并发的流媒体分发、跨平台兼容性等方面达到了国际顶尖水平。客户通过简单集成 BRTC SDK ，即可在自己的业务中轻松拥有语音通话、视频通话、实时语音互动直播、实时视频互动直播等各种能力。

PaaS 标准化+SaaS 场景化的业务布局，驱动了百家云爆发式的业务增长。李钢江表示，2021 年，百家云的收入相对去年，有接近 100% 的增长，并且一直保持盈利状态。

目前百家云已经在华北、华东、华中、华南、东北等十几个城市建立了分公司、研发中心及办事处，团队人数也从 2020 年的 200 余人增长到近 500 人。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。