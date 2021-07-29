7 月 29 日，工业合成生物技术公司恩和生物（Bota Biosciences，简称 “恩和生物 Bota Bio”）宣布完成超 1 亿美元 B 轮融资。此次融资由红杉中国领投，招银国际资本及前轮投资方源码资本、经纬中国、夏尔巴投资、五源资本、美团等跟投。至此，Bota Bio 的融资总额超 1.45 亿美元，创下亚洲合成生物学领域融资速度及融资规模纪录。

Bota Bio 创立于 2019 年，致力于为传统化工制造产业开拓新的技术路径，通过高效环保的方式生产可持续的生物基产品。Bota Bio 的创始团队具有深厚的生物基产品研发、规模化生产及市场化经验。该公司已初步建成高度集成的自动化技术平台 Bota Freeway，可高速推进多个产品管线并行研发。Bota Freeway 将先进的数字化工具与实验室自动化相结合，以计算作为核心与基础，可实现酶、菌种以及生产工艺的构建与优化。同时，该平台可高效完成合成生物学的设计-建造-测试-学习循环，缩短了 50% 的迭代周期，并进一步覆盖了下游工艺开发和非传统工程微生物菌株改造。

据悉，本次融资将用于扩展公司的全球业务，进一步完善 Bota Freeway 和高精度发酵平台以及中试基地的搭建，以促进公司在消费品、食品、营养品和医药领域产品管线的进一步扩展。

目前，实现碳中和与治理环境污染已经迫在眉睫，而大多数传统制造都伴随着高昂的环境成本。“我们需要创新的解决方案，带来高性能且可持续的产品。我们希望通过 Bota Bio 的生物制造平台赋能传统行业，通过合成生物学的技术力量，以可持续的方式加速高性能产品的开发设计和规模化生产，” Bota Bio 联合创始人兼首席执行官 Cheryl Cui 博士表示，“我们正在全球范围内招募合成生物学人才，加速开发可替代传统石油基的生物基产品，赋能多元化的全球客户。我们很高兴获得全球顶级投资机构对 Bota Bio 的认可与支持，鼓励团队突破知识边界，用生物学技术应对更多挑战。”

“Bota Bio 正在通过加速生物基产品的设计与规模化生产的流程，使用可持续原料进行生物合成的生产方式，取代基于化石燃料的、能源密集的、不可持续的产品和生产工艺，” 红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏表示，“Bota Bio 团队开发了行业领先的集成技术平台，为合作伙伴提供了创新且高效的产品解决方案。我们很高兴看到 Bota Bio 团队取得的成绩，希望未来能更好地支持企业提高产品开发的能力，不断为用户创造价值，在全球范围内为可持续发展做出贡献。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。