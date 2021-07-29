Facebook 发布了 2021 财年第二季度未经审计财报。报告显示，该公司第二季度营收为 290.77 亿美元，同比增长 56%；净利润 103.94 亿美元，同比增长 101%。

2021 年 6 月，Facebook 每日活跃用户人数平均值为 19.1 亿人，同比增长 7%；截至 2021 年 6 月 30 日，Facebook 月度活跃用户人数为 29.0 亿人，同比增长 7%；2021 年 6 月，Facebook 服务 “家族”（其中包括 Facebook、 Instagram、WhatsApp 和 Messenger 等服务）每日活跃用户人数的平均值为 27.6 亿人，同比增长 12%；截至 2021 年 6 月 30 日，Facebook 服务 “家族” 的月度活跃用户人数为 35.1 亿人，同比增长 12%。

Facebook 创始人、首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示：“我们实现了强劲的季度业绩，并继续帮助企业增长，让人们能够保持联系。我很激动地看到，我们围绕创作者和社区、商业以及建立下一个计算平台的主要倡议汇聚在一起，开始将虚拟世界的愿景带入现实。”