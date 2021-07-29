近日，演示和动画视频创作创意平台来画发布新品来画 Perfoo，同时获得 1.88 亿 Pre-C 轮融资，本轮融资由行知资本（新东方产业基金）领投，真成投资跟投。

据介绍，来画 Perfoo“打破了 PPT 在中国持续 26 年的垄断，开启上帝视角般的创意演示体验”。

以前在做演示时，当你一页一页播放 PPT，观众的注意力正在一点一点消散，当切换到下一页内容的时候，前面的内容也早已遗忘。这样的演示是低效的，无法满足高效职场的需求。

而来画 Perfoo 截然不同，它采用整体到局部的全新演示方式，让演示者的逻辑想法像树干和树枝一样展现，主次分明，一目了然。

这种立体思维在逻辑表达上会更加顺畅，也更符合人们的思考模式，能够快速理解演示者的内容，并跟随着一起发现一起探索。

在产品操作上，来画坚持一贯的理念，以简单易上手为出发点。除了使用模板外，还支持导入 PPT，自动生成具有上帝视角的演示内容。

内容制作界面也是简洁、清新，新手小白无需担心，不管是插入文字、图片，还是调色，调大小，都是简单操作即可。

来画 Perfoo 还支持云端保存文档，无论使用电脑还是手机都能自由切换，随时随地开始创作。

来画 Perfoo 打破了传统演示文稿的编辑界限，引入上帝视角理念，提供了一张巨大的无边画布，让所有人站在上帝视角。

你可以在无边画布上，随意放置各种想要展示的内容，比如图片、视频、文字等等。

观众则通过这样的演示体验，更能聚焦注意力，做到全身心投入，在思维上跟随着你，并碰撞出更多火花，灵感。

在视觉体验上，以当下流行的短视频为例，来画 Perfoo 丰富的画面展现、酷炫的转场特效、沉浸式观看体验等众多优势，都大大提升了视觉效果。

来画 Perfoo 还增加了镜头缩放、旋转、平移等多种转场特效，让演示过程就像电影镜头一样推进。

尤其是还支持导出 MP4 格式，再配上图片、音乐多种素材，营造出强烈的沉浸式氛围，在观看时就仿佛欣赏 3D 动画电影一样。

来画经过六年深耕，已经打造了完善的来画生态，成为演示和动画视频创作创意平台。独立研发的来画动画（来画 Doratoon）、来画视频（来画 Soom）、来画演示（来画 Perfoo）等多款工具产品，致力于为企业和个人提供超乎想象的创意创作服务。

创意服务平台——来画梦工厂，依托来画强大的内容生产能力，为企业提供短视频定制、大赛定制等多项创意服务。

“来画学园” 教育培训平台则打通了创意创作的链条，通过专业培训服务，让企业拥有源源不断的生产力。

同时，来画将各个产品打通：来画动画作为所有产品的母体，为来画视频和来画演示提供强大的技术支持和内容素材；来画演示酷炫的内容，可以帮助来画视频拥有更好的展示；而来画视频，则是来画动画和来画视频的输出口，通过视频会议、录播直播等形式丰富展现效果。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。