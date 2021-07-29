OPPO 名侦探柯南限定系列产品正式发布，包括手机、OPPO Watch 2、OPPO 手环、OPPO Enco Free2 真无线降噪耳机、OPPO VOOC 闪充移动电源 2 等多种产品。

官方称，OPPO Reno6 Pro+名侦探柯南限定版实现了包装盒的 “手办级定制” 和对配件的精细打磨，让开箱过程充满仪式感。设计团队重看 1000 多集剧情，打造出的 “毛利侦探事务所” 包装盒高度还原动漫场景，精细到窗户与树木的比例。

OPPO 在定制机后盖采用全新电致变色工艺，呈现 “新兰 CP” 的侧影。并且 OPPO 通过工艺升级，首次量产红色电致变色技术，并加快了变色反应速度、优化了低温环境变色表现，使手机后盖能够在银色与红色之间自由切换。

OPPO Reno6 Pro+名侦探柯南限定版对基于电致变色技术所打造的 “咚咚传情” 功能进行了定制，支持单向传情、双向传情以及剧情文案三种不同模式，通过敲击后盖的方式可以改变对方手机背壳颜色，咚咚传情动画变成樱花铭牌，更有故事感 。即使处于异地的两人，也能通过咚咚传情营造出浪漫的氛围，感受到彼此的 “心电感应”，传达爱意。此外，用户还可以通过个性化设置、亮屏状态下敲击后壳两次、设置关键语音触发词等方式更改手机后壳颜色。

软件部分，OPPO Reno6 Pro+名侦探柯南限定版也进行了深度定制。手机采用全局定制主题，对开机解锁密令界面、充电动效、锁屏熄屏、桌面图标、通知控制中心、设置界面等都进行了特别定制，融入柯南元素，Breeno 语音还定制了彩蛋。

OPPO Reno6 Pro+名侦探柯南限定版的包装盒也基于柯南主题进行了重新设计，配备红色羁绊定制手机壳，致敬原作中毛利兰的红色手机。OPPO Reno6 Pro+名侦探柯南限定版还拥有海参男定制手机挂坠，红蓝定制充电头、数据线，新兰侧影定制耳机，少年侦探团定制卡针，柯南蝴蝶结定制绕线器定制配件，每一样配件都融入了柯南剧情中的经典元素，能够带来柯南名场面回忆杀。

OPPO Reno6 Pro+名侦探柯南限定版配备 6.55 英寸 OLED 曲面屏，支持 90Hz 高刷。手机后置为 5000 万像素主摄（IMX766，支持 OIS 光学防抖）+1600 万像素超广角+1300 万像素长焦+200 万像素微距四摄组合，支持焕采人像视频，拥有 Bobbi Brown 定制妆容、焕采光斑人像、AI 焕采美颜 2.0 等加持，让你更容易拍出人像大片。

OPPO Reno6 Pro+名侦探柯南限定版搭载骁龙 870 处理器、UFS3.1 闪存、X 轴线性马达，拥有无级稳帧技术加持，玩游戏更畅快。手机内置 4500mAh 电池，支持 65W 超级闪充。

除了 OPPO Reno6 Pro+名侦探柯南限定版，OPPO 还一同发布了 OPPO Watch 2 名侦探柯南限定版（1699 元）、OPPO 手环 名侦探柯南限定版（299 元）、OPPO Enco Free2 真无线耳机 名侦探柯南限定版（599 元）、OPPO VOOC 闪充移动电源 2 名侦探柯南限定版（249 元），同样融入了丰富的柯南定制元素，非常值得关注。