极星是一个新锐的新能源车品牌，将设计和性能融合在一起。对于极星来说，每一款车型都是新鲜富有活力的，同时还集合了技术的力量。因此，他们知道技术和设计融合之后所能够产生的产品吸引力。这就是推动极星举办创客马拉松赛事的原因。

这个创客马拉松由极星发起，联合华为、科大讯飞共同举办的创客马拉松赛事。针对极星 2 电动汽车的车机系统，与全国的创客们来一场最酷的技术与设计的狂欢。

面向中国大陆境内的创客开放（不限国籍）。通过线上报名，自由组队，经由导师审核履历和创意后，筛选出线下决赛入围名单。入围者将参加线下为期两天的决赛，对自己提出的创意进行最后的设计和开发，评委全程指导，并根据最终的作品进行评审。

赛事主题：

主题：这！就是科技 (uncompromised technology)

基于极星车机系统，设计 1 款 APP 并开发 demo。

HMI 交互、智能座舱、智能出行，三组命题任选一组。

案例：

HMI 交互：增加节日开机问候功能， 语音交互的模块显示设计；

智能座舱：当检测到驾驶人员心跳异常而发出预警或播放舒缓音乐的 APP；

智能出行：支持组队出行发起并可以让参团人员跟踪彼此位置和交流的出行服务 APP；

奖品设置：

一等奖（1 组）：组内每人一台极星 2 汽车

二等奖（1 组）：组内每人一台极星 2 汽车一年使用权

三等奖（2 组）：组内每人一台华为 Matebook X Pro

优胜奖（5 组）：华为 2021 年开发者大会活动门票两张

领奖要求：

-一等奖领取时需提供本人有效驾照及身份证。若本人无驾照，可凭借户口证明由其直系亲属领取。奖品车辆一年内不可转卖；

-如一等奖获奖者所在城市为限牌城市，获奖者可将奖品更换为车辆两年使用权，车辆将登记所在城市牌照，以及含 2 年车辆保险（具体险种由厂商指定）；

-二等奖领取时需提供自身驾照，若本人无驾照，可由直系亲属领取，奖品车辆一年使用期结束后归还（不含保险及自身使用过程中产生的费用）。

参赛规则：

1. 通过线上小程序报名；

2. 报名时间：2021.6.21—2021.8.8；

3. 决赛时间：9.11-9.12；

4. 决赛地址：广东省深圳市天安云谷

5. 中国大陆境内的所有自然人均可以报名参赛，不限国籍。不能参加决赛，则视为放弃比赛；

6. 所有参赛者均可通过小程序预约，优先、免费试驾极星 2；

7. 可以个人参赛，并在小程序中与其他人自由组队，或申请加入现有的团队，或携带团队参加；

8. 每个队伍最高 5 人，决赛名额最高 75 人；

9. 宣布决赛入围名单后，个人依然可以加入其他现有团队，但已有的团队成员原则上不能更换团队；

10. 如决赛入围者由于特殊情况退赛，主办方可从报名者中挑选其他候选人参加决赛，更换决赛名单；

11. 所有参赛作品均需为原创，一经发现为抄袭，主办方有权取消中奖资格，并保留追究法律责任的权利。所有参赛者的获奖名次依次顺延；