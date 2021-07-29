根据 Sensor Tower 发布的最新商店情报数据，2021 年 Q2 韩国手游市场收入为 13.7 亿美元，同比增长 20%。随着哔哩哔哩《重装战姬》、腾讯《白夜极光》等新游登陆韩国市场，本期共 31 款中国手游入围韩国畅销榜 Top 100，拿下近 25% 的市场份额。

详细数据如下：

韩国手游市场规模

在公众假期较少的第二季度，韩国手游也相对处于淡季。今年 Q2 韩国 Google Play 和 App Store 手游总收入为 13.7 亿美元，相较 Q1 回落 6.3%，比去年同期增长 20%。若与 2019 年 Q2 相比，则增长了 42%。虽然疫情缓解，但韩国手游玩家的付费远高于疫情爆发之前。平台方面，来自 Google Play 的收入占 81.3%，App Store 占 18.7%。

另一方面，手游下载量逐步回复到疫情前的水平。Q2 韩国 Google Play 和 App Store 手游总下载量约 1.3 亿次，比去年同期减少 21%。平台方面，来自 Google Play 的下载量同样占 81.3%，App Store 占 18.7%。

韩国市场热门手游

收入榜头部产品表现稳定，《天堂 M》吸金 1.56 亿美元仍位列榜首，《姜饼人王国》和 4399《奇迹之剑》排名分别前进一位至第 3 和第 4 名。6 月上市的《二之国：交错世界》位列第 5 名。

下载榜中，新游发行依然活跃，共 6 款新品出现，《二之国》以 180 万次下载登顶榜单。作为韩国市场为数不多的体育题材模拟经营手游，《职业棒球 H3》（프로야구 H3）4 月上线后获得大量下载，跻身榜单第 5 名。

在增长量榜单，中国手游在韩国的进取心更为明显。除了新游《二之国》和《Trickster M》，收入增长榜前五另外 3 款游戏均出自中国厂商，分别为灵犀互娱《三国志·战略版》、哔哩哔哩《重装战姬》和掌趣科技《一拳超人》。

6 月底上市的 MMORPG 手游《Odin: Valhalla Rising》（오딘: 발할라 라이징）位列收入增长榜第 8 名。值得一提的是，进入 7 月，该游戏已连续 4 周蝉联韩国 Google Play 手游畅销榜榜首。7 月至今预估收入超过 5700 万美元，远超《天堂 M》。近年来，当地手游畅销榜头部由《天堂》系列垄断 ，《Odin》是目前唯一一款持续占领榜首超过 1 周的新游。

中国手游在韩国

本期共 31 款中国手游入围韩国手游畅销榜 Top 100，合计吸金超过 2.7 亿美元，占 Top 100 总收入的 25%。虽然入围游戏数量较 Q1 减少，但收入和占比均实现上涨。中国厂商在韩国市场已从早前的快速试水，进化至整合营销精准出击，成功率进一步提升。

4399《奇迹之剑》预估收入近 5000 万美元，蝉联榜首。《三国志·战略版》和《一拳超人》收入环比增长 183.7% 和 285.4%，分列榜单第 3 和第 5 名。排名前 6 的产品均入围韩国手游畅销榜 Top 20，数量创历史新高，展开与本土 3N（NCsoft、Netmarble、Nexon）巨头正面较量的新篇章。

哔哩哔哩于 5 月底在韩国市场推出的二次元手游《重装战姬》跻身下载榜第 2 名，收入榜第 7 名。三七互娱在欧美大获成功的 SLG+消除手游《末日喧嚣》6 月初登陆韩国市场，目前收入仍在快速增长中。腾讯二次元战旗手游《白夜极光》于 6 月中旬上市，空降双榜。

首次入围榜单的游戏还包括：君海游戏《申命记 2》（신명2:아수라）、海南飞鲨《乱斗三国 10vs10》（난투삼국: 10vs10）、Sincetimes《女孩 x 猎人》（소녀X헌터）、龙图游戏《Blast M》，以及 Seven Pirates《不休战队》。