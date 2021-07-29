婴幼儿辅零食品牌 “种子特工队” 近日完成数百万美元天使轮融资。本轮融资由光速中国领投，险峰长青跟投。种子特工队创始人兼 CEO 赵文嘉表示，融资资金将主要用于团队搭建、新品研发等方面。

种子特工队为六个月至三岁的婴幼儿提供辅零食，核心受众是对于婴儿辅零食有更高标准的 90 后-95 后父母群体，旨在为他们提供更方便快捷、健康营养、科学的婴幼儿辅零食解决方案。

在众多新兴品牌中，种子特工队更关注增量市场，用创新性的产品解决消费者在不同场景下的需求。该公司现已上线 3 种品类共 20 款 SKU，覆盖了厨房使用场景、餐桌佐餐场景和零食场景，例如面条、巴旦木酱、冻干汤底等。

对于市场需求的嗅觉能力来源于创始团队的基因。公司创始人兼 CEO 赵文嘉来自宝洁、雀巢母婴，在母婴赛道中深耕多年，曾主导辅零食头部品牌嘉宝的线上化；联合创始人刘畅来自雀巢、联合利华，具备 12 年的食品跨品类研发经验及多项配方专利；另一位联合创始人梁乐来自永辉、宝洁，拥有专业的供应链经验以及跨品类、跨地域整合中国头部食品工厂经验。

光速中国助理合伙人赵婧表示，“我们看好婴幼儿辅零食领域的高成长性，种子特工队的创始团队兼具国际化的视野和本土化的成功实操经验，注定能让他们成为行业举足轻重的品牌。”

公开数据显示，婴幼儿辅零食市场在 2020 年成长率近 50%，其中新型辅零食产品增长超 100%。

赵文嘉表示，“婴幼儿辅零食市场正处于从低渗透、低增长向高增长发展的阶段，种子特工队的优势在于能够不断推出创新性的产品满足中国家庭迫切的需求，同时基于对消费者不同使用场景痛点的精准挖掘。今后我们将持续在这一点上发力。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。