2021 年 7 月 30 日下午 3 时，由 E·POP 主办的 2021 年度 E·POP 展会项目发布会在上海环球港凯悦酒店盛大召开。

主办方 E·POP 创始人侯绍华女士、战略合作方 HOUJADE 珠宝品牌负责人周雪女士，《灵笼》主题互动体验展项目总负责人岳霖先生等以及各合作伙伴与社会各界媒体朋友共同出席了此次盛会，见证了 2021 E·POP 全新项目企划《灵笼》主题互动体验展的发布，分享交流了文化行业与国漫行业的发展机遇与未来方向。

E•POP 创始人侯绍华

E·POP 创始人侯绍华女士首先向到场来宾表示感谢，其次介绍了主办方 E·POP 文化艺术公司的开创初心以及发展历程，她还梳理了 E·POP 文化创立以来的展览线索。

作为一个由一群心怀梦想的年轻人所组成的展览团队，E·POP 深耕四年，先后成功举办了《爱的艺术》、《冒牌市场》，《遇见米开朗基罗》等多个备受观众喜爱的艺术展览，在行业中打下了夯实的根基，交出了令人满意的成绩单。

谈到本次《灵笼》主题互动体验展，侯绍华女士表示：“《灵笼》作为国漫崛起道路上的里程碑式作品，格局宏大、立意深沉。E·POP 策展团队历时一年，不断打磨，以故事本身展开，将《灵笼》的庞大世界观浓缩成一个一千平方的展示空间，精心策划了国内首次以国漫作品为主题的艺术大展。我们希望上海站作为灵笼的首展，用高质量、高水平、高级别的展览，传递爱与善良，像暗夜里的璀璨星河，让人生有更多不期而遇的温暖和生生不息的希望。”

HOUJADE 珠宝品牌负责人周雪

HOUJADE 珠宝品牌负责人周雪女士表示：“ E·POP 作为文化艺术领域的优质企业，也是艺术与品质的代名词，本次艺术展览与国产动漫的合作将是一次产业盛会。作为本次《灵笼》主题互动体验展的战略合作方之一，深感荣幸。

HOUJADE 品牌始于翡翠，精而极致，品而不凡，卓越工艺和独特理念的不变初衷，呈现出寓意文化传承作为设计理念的艺术作品。这与 E·POP 的宗旨不谋而合。”

最后，周雪女士表达了对本次展览的期望，同时表示希望通过本次展览继续推动珠宝文化与艺术文化的交流与发展。

发展至今，恰逢建党百年。E·POP 为了响应两会的指引，创新者进，创新者赢，不断加大科技投入，让本身艺术加身的品牌与研发科技相结合，脱离传统沉浸式展览，打造多重艺术身份，开启更多艺术可能。

本次 E·POP 携手艺画开天，首次与国漫大制作《灵笼》跨界合作，这部动画讲述了在未来世界中，地球经历了一场毁灭性的浩劫，幸存人类不得不避难于一座悬浮于空中的灯塔之上，继而面对地面上的邪恶生物，以及善恶对立、是非难辨等种种矛盾的故事。《灵笼》主题互动体验展将以雕塑、装置、投影，新媒体互动等展现形式，在上海环球港为观众带来一场别开生面的沉浸式观展体验之旅。

“ Face life, you’re the artist. ” E·POP 旨在不断为大家带来更多优质优异，形式多样的展览作品。预祝本次《灵笼》主题互动体验展成功举办！