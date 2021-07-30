【2021 年 7 月 30 日，上海】– 以 “绿见未来” 为主题的 2021 年 3M“科学总动员” 系列活动在上海科技馆再度启航。“科学总动员” 是由 3M 公司发起的面向青少年开展的系列创新科普活动，旨在通过深入浅出、寓教于乐的趣味体验和互动课程，点燃孩子们求索新知的好奇心，引导青少年以科学笔触描摹世界。

作为系列活动的重头戏，2021 年 3M“科学总动员” 将于 7 月 30 日至 8 月 8 日在上海科技馆地下一层球厅设置互动体验区，并同期开展近三十场情境科学课堂。今年活动紧扣 “绿见未来” 主题，通过多元互动形式，让所有现场的大小朋友都能够零距离领略科技创新赋能绿色未来的无穷魅力。

最新出炉的 3M 2021 科学现状指数年度调查报告显示，97% 的中国民众认为企业在推动 STEM（科学、技术、工程、数学）教育多元化方面发挥着关键作用，而高达 98% 的中国民众同意人们应该遵循科学的方法，为全球范围内的可持续发展贡献力量。“如今，越来越多的民众相信科学能够解决我们这个时代的一些最紧迫的议题，例如气候变化、STEM（科学、技术、工程、数学）教育不平等、全球合作等。”3M 大中华区总裁玮莫林表示：“作为全球领先的多元化科技企业，3M 不仅致力于持续推动自身的创新能力，更不遗余力地通过科普教育与推广引领更多青少年迈入科学殿堂。在 3M‘科学总动员’ 系列活动落地中国的第二个年头，我们将继续借助自身的研发和创新优势启迪 ‘未来科学家’ 们的科学梦想，共同以科技之力构建可持续发展的未来。”

启动仪式后，3M 技术人员为现场学生带来了一堂源于生活、趣味十足的情境科学课堂。炎炎夏日如何科学防晒？户外服的保暖防潮的秘密在哪里？固体和液体有哪些过滤分离方式？当书本上的知识以小实验的形式跃然于孩子们的眼前，科学的种子就此在心中萌发。除互动课堂之外，现场还特别设置了互动体验展区，无论是脚踩单车感受风驰电掣，还是手摇控杆畅享驱车奔驰，都能让孩子们和家长们在欢笑中共同感受科学的脉搏。

3M 大中华区研发运营总经理熊海锟表示：“青少年科普教育的重要性不言而喻。它不仅有助于激发思考、启迪创想，更是培养青少年科技储备人才的重要途径之一。我们希望通过 ‘科学总动员’ 这类亲子共游的教育项目，为学生、家长、学校等多方提供一个可及性更高、互动性更强的青少年科普教育平台。”

上海科技馆展教中心副主任胡玺丹表示：“我们十分荣幸今年能够再次携手 3M 为广大学生带来 ‘科学总动员’ 系列活动。‘科学总动员’ 融合了我们的科普教育经验和 3M 的科技创新实力。未来，上海科技馆将持续深化与 3M 企业的合作项目，在青少年科普教育方面发挥更大的作用。”

作为 “科学总动员” 系列活动的一部分，3M 此前已主动敞开中国研发中心的大门，邀请青少年探寻 3M 创新科技背后的奥秘。暑假之后，为了让更多学生获得亲近科学的机会，3M 还将把互动科学课堂和科学盒子带入学校，并鼓励孩子们在家中动手做实验，通过线上与线下相结合的方式让科学传播迈上快车道。

未来，3M 仍将持续深耕青少年科普教育，用创新理念灌溉孩子们的科学热情，让更多科学新知 “飞入寻常百姓家”。