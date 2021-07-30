近日，新兴工业网络安全能力供应商北京安帝科技有限公司（简称 “安帝科技”）完成数亿元 B 轮融资。本轮融资由新浚资本领投，咏圣资本跟投。航行资本提供独家财务顾问服务。

安帝科技成立于 2016 年，专注于网络化、数字化、智能化背景下的工业网络安全技术、产品、服务研发应用和创新探索，基于网络空间行为学理论及工业网络行为验证技术，研制 “帝赜、帝阙、帝道、帝坤”4 大类 10 余款产品。

该公司构建工业大数据深度分析、威胁情报共享、工业网络安全态势感知和安全事件协同响应等核心能力，全面赋能用户构建业务应用紧耦合、用户行为强相关、安全风险自适应的主动防御和纵深防御安全保障体系。其产品、服务和综合解决方案广泛应用于电力、水利、石油石化、轨道交通、烟草、钢铁冶金、智能制造、矿业等关键信息基础设施行业的数千家关基企业。

安帝科技董事长周磊表示，“工业基础设施作为国家经济发展的战略支柱，在国家安全中占有非常重要的战略地位。随着网络安全法、密码法、数据安全法、等级保护 2.0 等法律法规的深入落实，工业网络安全产业也将迎来重大发展机遇。日前工信部发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》，这无疑进一步刺激数字化转型背景下网络安全融合发展的刚性需求。因此，用户安全意识觉醒，企业网络安全能力建设刚需释放，网络安全产业生态进一步繁荣，安全企业的政策红利爆发，对这一天的到来，我们早已做好准备。未来，安帝科技将深入探索工业网络安全泛在、融合、跨域、复杂、协同的本质，持续加大研发投入，聚力工业网络安全核心、关键技术研发，深化网络行为学理论、技术和方法在工业网络安全领域的创新应用，倾力探索关键信息基础设施网络安全保障体系的建设路径，坚守 “做国家工业网络安全坚定捍卫者 “的初心使命。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。