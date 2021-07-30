生物计算平台「百图生科」完成上亿美元 A 轮融资，由 GGV 纪源资本领投，百度、君联资本、蓝驰创投、真知资本、襄禾资本跟投，公司创始人李彦宏继续追加投资。本轮融资将主要用于技术研发和人才引进。

百图生科，定位于由生物计算引擎驱动的创新药物研发平台型企业，于 2020 年 11 月于由李彦宏牵头创立并出任董事长。

具体来说，百图生科主要是通过先进计算和生物技术，从多组学生物数据、高通量验证实验、药物开发经验中高效抽提知识，绘制关于疾病靶点和药物设计的图谱，把药物发现从 “大海捞针” 变成 “按图索骥”，从而提升自身与合作伙伴的药物研发效率，最终想实现 Global First-in-class 原创药物的研发。

对于百图生科自身而言，未来公司也将主要聚焦在肿瘤、自身免疫性疾病、纤维化疾病的免疫机理研究领域。

为此，今年 5 月，百图生科还推出了 “免疫图谱卓越计划”。据悉，通过该计划，百图生科将提供自身研发的核心生物计算引擎、海量自有数据、10 亿元的资金补贴，与生态联盟合作伙伴共同推动免疫图谱的绘制，系统探寻癌症、自免等疾病的复杂免疫规律，进一步提高对应的靶点挖掘和药物设计效率。

截至 7 月底，首批 “卓越计划” 已收到来自中科院、协和、北大、清华、复旦等系统的近百个临床和研究团队的申报。

百图生科团队指出，“AI+生物制药” 真正发挥作用，需要将 AI 的技术实际运用到药物发现的各个环节中去。为此，百图生科目前也在自建实验室，从而全流程系统化地解决和提高行业的运行效率。

本轮融资过后，该公司还将进一步加大其生物计算引擎的建设力度，在多组学技术、高通量实验技术、蛋白质计算技术、高性能生物计算技术等领域继续研发，加大人才的引进力度，并推动其首批药物研发管线达到新阶段。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。