根据 Canalys 发布的最新数据，2021 年第二季度中国大陆智能手机市场同比缩小 17%，智能手机出货量达到 7490 万部。其中千万台以上出货量厂商由 5 家缩减至 3 家。

以下是详细内容：

2021 年第二季度中国大陆智能手机市场同比缩小 17%，智能手机出货量达到 7490 万部。其中千万台以上出货量厂商由 5 家缩减至 3 家。Vivo 与 Oppo 稳坐前二，出货量分别达到 1820 万台和 1600 万台，远远甩开其余竞争者；小米取代华为成为第三，出货量为 1260 万，市场份额由第一季度 15% 上升至第二季度 17%。苹果出货量位列第四，出货达到 780 万台。荣耀（690 万）在其独立运营后的第二季度，以 40% 的强势环比增长冲入前五。华为七年来首次跌出中国市场前五。

“中国市场经历第一季度的繁荣之后，在第二季度进入 ‘冷静期 ‘。2021 第一季度创下近四年来新高，当时各大厂商希望在华为的颓势中抢占市场份额，积极布局渠道、发布新机，市场上库存充足，削弱了渠道需求，大盘在第二季度的环比下降是策略性调整。”Canalys 研究分析师 Amber Liu 表示，”2021 年上半年整体出货 1.67 亿台，与未受到疫情影响的 2019 年上半年 1.85 亿台相比，有 9.9% 的萎缩。手机用户的换机周期正逐渐延长，5G 技术对智能手机换机的推动力会进一步弱化，市场正等待厂商为其创造新的风口。”

“第一季度的新晋领跑者 Vivo 和 Oppo 分别借助其支柱产品 Y 系列、S 系列和 A 系列、Reno 系列维持其令人瞩目的优势，共同占据了大盘的半壁江山（46%）。“Canalys 分析师 Toby Zhu 说道，“荣耀独立后，及时扩张了线下渠道，布局了供应链的资源，第二季度收获其成果，另得益于市场对其畅玩 20、50 数字系列的认可，荣耀正式迈入了里程碑式的重要阶段。但对于重返更高梯队，荣耀仍有很大的提升空间。”

“与此同时，我们有理由对下半年的市场抱有期待。一方面，新的竞争格局已经逐渐形成，与华为主导的时期相比，前五名头部玩家所占的市场份额，已经由 2020 年的 95%，下降到了 82%。竞争格局的多样性和流动性可以激发市场活力，对中国市场未尝不是一件好事。” Canalys 移动业务副总裁 Nicole Peng 评论道， “另一方面，对于中国厂商来说，安卓旗舰是下半年非常值得关注的市场机会。华为 P 系列和 Mate 系列的辉煌不会立即被竞争者所复制。由于高端产品线需要时间来积累和迭代，第二季度的安卓明星高端依然是缺位的，因此我们会期待作为重要机会窗口的第三季度的新品发布。”