线上线下结合的剧本杀娱乐平台「推理大师」于近日完成千万级美元 Pre-A 轮融资，梅花创投独家投资，宇泽资本担任公司长期独家财务顾问。本轮融资将用于线下门店扩张、上游作者培养以及主持人（DM）孵化等。

推理大师成立于 2017 年年底，起初是通过公众号搭建起无主持人的线上内容分发、线下组局工具类产品，并推广获取了数量可观的早期用户。2019 年 1 月推理大师上线小程序 “推理大师全集”，并开始布局线下业务，包括全面进入剧本杀线下生态；2020 年 2 月，在北京落地首家直营店；2020 年 4 月，推理大师组局小程序上线。截至目前，推理大师线上用户 1300 多万，最高日活 50 万。

经过数年积累，推理大师已建立起成熟的内容生产体系：普通签约作者 300+，头部作者 70+，累计作品 1000+部。其线上平台包括：推理大师 Club 公众号（资讯阅读）、推大组局（线上游戏）、推理大师全集（线上营销曝光展示）、推大挖局机（线下流量分享转化）。线下门店方面，其已开设 2 家直营，8 家加盟店。另外，推理大师也在尝试推进传统线下娱乐业态改造，如与酒店、KTV 的合作项目。

谈及接下来的业务规划，创始人赵江波表示，门店扩张方面，考虑到大量商家在场景运营方面的品牌化，以及流量运营维护等方面较薄弱，推理大师将着重在这方面赋能，在直营与加盟店的模型上加强品牌属性，提升品牌价值。另外，内容端推理大师也将扮演宣发平台的角色，向 b、c 端输出更多优质剧本。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。