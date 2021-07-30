根据 Omdia 最新发布的预调研结果，全球智能手机在 2021 年第二季度出货 2.99 亿台，相比去年第二季度的 2.797 亿台，同比增长 6.9%。

综合 2021 上半年看，全球智能手机出货 6.518 亿台，比去年同期的 5.554 亿台，同比增长了 17.4%。

以下是详细内容：

全球智能手机竞争格局演变逐步深入，小米在今年第一季度和上半年的出货量中均首次位居全球第二。该公司在第二季度出货 4990 万台，仅次于三星的 5730 万台。而今年上半年，小米的出货量达到了 9940 万台，仅次于三星的 1.333 亿台。华为作为影响智能手机市场的关键角色的时代已经结束。

Top 10 手机厂商

季度出货量结果（单位：百万）

三星位居榜首，出货量为 5730 万台，同比增长 5.6%，而去年同期出货量为 5430 万台。第二季度出货量下降的主要原因是关键部件的供应受限，以及三星在印度和越南生产基地受到变异的 Covid-19 delta（德尔塔）毒株的扩散影响，导致生产设施运营减少。

小米在今年第二季度排名第二，出货量为 4990 万台，同比增长 72.9%。由于第二季度 Covid-19 delta 变异毒株在印度的扩散，导致小米的智能手机产量也出现了下降。但与三星相比，出货量的下降幅度相对较小。本季度并未看到预期的小米出货量环比下降，反而是微增了不到一个百分点。小米在亚太以外国际市场销量大幅增长是其出货量增加的主要原因。

Apple 排在全球第三名，出货量同比增长 7.5%，这得益于发达市场的需求复苏和新兴市场对高端智能手机的需求增加。

OPPO 和 vivo 在第二季度的排名再次逆转。OPPO 出货量为 3250 万台，略高于 vivo 的 3160 万台。与去年相比，OPPO 同比增长了 44.7%，vivo 同比增长了 33.5%。

Realme 第二季度的出货量增长了 174.5%，达到 1140 万台，高于去年同期的 420 万台，再次保持全球第六位，但季度环比持平。Realme 和小米、荣耀一样，是为数不多在第二季度实现同比增长的智能手机品牌之一。

华为出货仍在持续下滑，今年第二季度出货 980 万台，同比下降了 74.6%，环比下降了 33.3%。

摩托罗拉出货量同比增长 42.8%，从去年第二季度的 740 万台增至今年的 1060 万台。不过，摩托罗拉的出货量环比下降了 33.3%。

传音公司的智能手机品牌 Tecno 的出货量同比增长 35.7%，从去年第二季度的 530 万台增至本季度的 710 万台。

荣耀智能手机出货排名第十，本季度出货 670 万台，较第一季度环比增长 86.1%。荣耀从 2021 年第一季度正式独立计算出货。随着供应链资源的逐步恢复和产品的有序发布，荣耀的市场份额正在逐步回升。

2021 年上半年市场表现

第二季度的出货排名也在很大程度上反映了上半年的状况。

上半年出货量结果（单位：百万）

三星在上半年的出货量为 1.33 亿台，高于 2020 年上半年的 1.13 亿台。

凭借今年前两个季度的稳定表现，小米锁定了全球第二的位置，今年上半年总共出货 9940 万台。Apple 以 9539.8 万台位列第三，同比增长了 24.9%。

今年上半年，华为仍以 2450 万台的出货量保持全球第六位。然而，由于众所周知的原因，与去年同期相比仍大幅下降了 66.9%。

摩托罗拉和 Realme 以微小的差距分别排在第七和第八位，今年上半年的出货量分别为 2320 万台和 2280 万台。

传音公司今年上半年延续了去年的增长势头，传音公司另一个子品牌 iTel，替代了 LG 排名全球第十。传音公司旗下两个子品牌 Tecno 和 iTel 分别位列全球半年度智能手机出货的第九和第十位。如果按传音公司的整体出货量计算，它应该是全球第六大的智能手机公司。

Omdia Mobile Device 市场研究总监 Jusy Hong 表示：“尽管全球智能手机在上半年受到新冠 Delta 变异毒株的扩散和组件短缺的影响，但出货量在第二季度仍同比增长。不过，由于供应持续短缺和需求减少，预计第三季度出货量将较上年转为负增长。”