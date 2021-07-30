根据 Strategy Analytics最新发布的研究报告，2021 年 Q2 全球智能手机出货量同比增长 11%，达到 3.142 亿部。

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Strategy Analytics 最新发布的研究报告指出，2021 年 Q2 全球智能手机出货量同比增长 11%，达到 3.142 亿部。这是近年来第二高的年增长率（仅次于 2021 年 Q1 的 28%）。然而，全球智能手机出货量季度环比下降 11%，主要由于印度和东南亚国家的第二波 COVID-19 疫情以及供应限制。

2021 年 Q2，三星以 18.2% 的市场份额继续保持领先地位。然而，三星的年增长率（同比增长 5.4%）在排名前五的厂商中垫底。Strategy Analytics 认为，来自中国厂商的激烈竞争和供应限制都影响了三星在本季度的业绩。

小米有史以来第一次跻身 Top 2，其全球智能手机出货量为 5280 万部，市场份额为 16.8%。在前五名的厂商中，小米的年增长率最高（+85.3%）。小米迅速且成功的抓住了 LG 在拉丁美洲的退出和华为在欧洲地区的余波。

苹果在 Q2 的业绩创历史新高，iPhone 出货量为 4740 万部，占据了 15.1% 的市场份额。新兴市场在苹果的全球版图中扮演着越来越重要的角色。我们估计，该季度中国已经超过美国成为苹果 iPhone 最大的单一市场，这是有史以来的第一次。支持 5G 的 iPhone 12 系列继续受到忠实 iPhone 粉丝的欢迎。

中国厂商 OPPO 和 vivo 分别以 10.6% 和 10.0% 的市场份额分列第四和第五。这两家厂商都见证了两位数的年增长率，主要来自中国、印度和其他海外市场。