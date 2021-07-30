近日，四足机器人研发商「宇树科技」宣布完成千万美元 A 轮融资，本轮融资由顺为资本领投。此前，宇树科技曾完成由红杉中国种子基金领投，祥峰投资中国基金、初心资本跟投的 Pre-A+ 轮融资。

宇树科技成立于 2016 年 8 月，专注于研发消费级与行业级四足机器人产品以及相关动力系统部件。四足机器人是模仿多种动物生理结构所形成的仿生机器人，比起轮式机器人、履带式机器人等其他移动机器人，具有人机交互友好、运动灵活、复杂环境适应性强等多项优势。

四足机器人曾被认为由于技术难度高、成本高昂而难以走进大众生活，但随着软硬件技术的逐步成熟，四足机器人正在变得越来越灵活，成本越来越低。“最近几年，四足机器人的成本每年都在大比例下降。尤其最近一年，我们工程师大部分时间都花在降成本上，已经将产品性价比做到行业领先。未来 2-3 年内，宇树将继续打磨好消费级四足机器人产品，将四足机器人带入千家万户。

截至目前，宇树科技已推出 Go1、Aliengo、A1、Laikago 等多款四足机器人产品，其中 Go1 为宇树于 2021 年 6 月发布的全球首款消费级高性能四足机器人产品，产品核心传感器、电机及减速器等核心零部件均为公司自主研发。

宇树科技创始人王兴兴说到，“Go1 主打伴随功能，主要适用于外出陪跑、散步、兴趣教育等场景，未来计划拓展 AI 交互、摄影等功能，且低配版本售价为 1.6 万人民币（目前波士顿动力产品最低售价为 6-7 万美元），能满足消费者对顶尖科技酷玩产品的需求。” 据悉，目前 Go1 已在全球多平台进行预售。

谈及四足机器人的未来应用，王兴兴充满信心：“四足机器人集娱乐性与实用性于一体，是最有机会率先走入大众生活的仿生机器人产品，天然具备科技、教育、日用、IP 等 to C 属性，具备极其庞大的潜在应用空间。相信不超过 2 年，我们就会在街上经常看见有人跟四足机器人一起逛街、跑步，甚至做一些其他社会活动。”

此外，宇树科技也即将推出新一代行业级产品。四足机器人在路面状况不平整的情况下也可快速通过，比起履带车成本更低、重量更轻尤其还更加灵活。王兴兴认为，未来在 to B 市场，宇树科技也将赋能更广阔的行业应用，包括园区/社区的安防巡检、消防救护、极端物流等。

在竞争壁垒上，王兴兴表示，从整机角度，宇树科技在机械结构、生产工艺、材料工艺、运动控制、传感等方面都做了优化和打磨，例如开发的鱼眼双目感知系统，从传感器、关键硬件及算法，都将产品性能打磨到极致，且核心供应链均自主掌控，已经率先具备了可靠量产的能力。

“宇树科技是全球首个正式对外发售高性能四足机器人的企业，截至目前的全球累计出货量已近千台，覆盖 20 多个国家地区的销售。” 王兴兴提到，“我们之前的行业级产品已出货到谷歌、英伟达、苏黎世联邦理工、卡耐基梅隆大学等科技公司与科研院校，早期的 Laikago 产品，谷歌和英伟达使用至今”。

谈及与 “波士顿动力” 的对比，王兴兴表示，在机械结构、控制方案等技术层面，宇树科技都与其有很大的差别，在很多关键零部件设计上，还故意避开了波士顿动力的设计，申请了自己的专利。“更大的区别在于在商业应用上。宇树科技的产品定位更市场化，希望把四足机器人真正推到大众生活上去。尤其在偏消费级产品的技术布局、专利布局上，也比波士顿动力更领先。借助中国的产业链、生产制造优势，我们期待未来几年可以在全球的四足机器人领域取得进一步的优势。”

宇树科技共有 100 余名员工，研发人员占比 50% 以上。公司创始人兼总经理、CTO 王兴兴最早从 2013 年就开始率先研发全自由度无刷电机驱动的高运动性能低成本的四足机器人，并在 2015 年成功推出小型纯电驱动的四足机器人产品 Xdog。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。