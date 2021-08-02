8 月 2 日，上海几何伙伴智能驾驶有限公司（以下简称 “几何伙伴”）宣布，已完成总额近 4 亿人民币的 Pre-A 系列轮融资。Pre-A1 轮由经纬中国独家投资；Pre-A2 轮由小米长江产业基金领投，百度风投、经纬中国跟投；Pre-A3 轮由天使轮股东矽力杰（芯岚微）、耀途资本、新余逸何（博润、博物）追加投资，经纬中国继续加持，新投资人普华资本跟投。本轮融资主要用于加速量产新一代架构的自动驾驶软硬件集成系统。

几何伙伴成立于 2018 年 10 月，基于机器感知和深度学习，采用 “低成本、车规级、高可靠、易量产” 的技术路线，为 L2-L4 级自动驾驶提供 “融合感知+智能决策” 软硬件集成系统。

具体来说，几何伙伴用自主研发的 4D 毫米波成像雷达，代替传统的毫米波雷达，实现动静态目标的空间信息感知，达到类激光雷达的效果，再加上可见光视觉、红外成像等多传感融合，形成全天候全时段的感知模块；同时，几何伙伴还自主研发了集 “感知、规划、决策、控制” 为一体的全栈式自动驾驶系统软件与整体解决方案，实现 “软件定义汽车”。

几何伙伴核心团队成员来自航天、华为、上汽、大疆、日本电装等，在自动驾驶和雷达系统领域有多年丰富经验。

几何伙伴 CEO 薛旦表示，早在 2017 年前后，北美福特、通用等主机厂就开始研究低成本的感知融合方案。在诸多车载传感器中，相机可以成像，但成像效果受制于天气、光照条件和视觉测距精度；传统毫米波雷达能提供点坐标和速度信息，但无法提供空间信息（动静态目标的轮廓、行为和形态）。如果毫米波雷达也可以成像、输出点云信息，就可以和相机形成像素级的融合，在获得高质量环境感知信息的同时，大大降低成本。

但过去几年，全球很少有公司在 4D 毫米波成像雷达的研发上有突破性进展。薛旦表示，得益于上汽集团的充分指导和支持，几何伙伴基于 4D 毫米波成像雷达为主传感的融合感知方案已经积累大量路测场景和数据，并在上海洋山港自动驾驶集装箱卡车和重型平板运输车项目中实现小批量交付。同时，他们正在与主机厂合作 2023 年预售的乘用车车型，处于前装测试阶段。

上汽集团战略研究和知识信息中心总监冯奇表示，作为上汽集团的战略合作伙伴之一，几何伙伴以 4D 毫米波成像雷达为主传感的多传感融合感知系统和智能决策系统，非常契合主机厂对安全有效且兼顾成本的感知技术路线的需求，这条 “低成本、车规级、高可靠、易量产” 的自动驾驶技术路线已经在路测中得到了验证。

几何伙伴拥有高性能 GPU 计算实验室和 PB 级数据中心等自动驾驶软件研发条件，拥有屏蔽暗室、仿真实验室、环境实验室等硬件研发测试条件，拥有自主开发的自动驾驶平台车辆，具备自动驾驶软硬件系统开发、自动驾驶车辆改装以及封闭路段进行自动驾驶平台性能测试的能力。目前，几何伙伴正在筹建 “上海自动驾驶融合感知及智能决策” 工程中心，计划建成国家级技术创新工程中心；此外，几何伙伴还承担了多项国家和省市级科研项目。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。