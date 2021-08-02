根据 IDC 最新发布预测数据，全球网络安全相关硬件、软件、服务总投资规模将在 2025 年突破 2000 亿美元，在 2021-2025 的五年预测期内达到约 9.4% 的年复合增长率（CAGR）。

IDC 还预测，2021 年中国网络安全市场投资规模将达到 97.8 亿美元，并有望在 2025 年增长至 187.9 亿美元，五年 CAGR 约为 17.9%，增速持续领跑全球。2021 年，安全硬件在中国整体网络安全支出中将继续扮演主导角色，占比约为 47.8%；安全软件市场增长势头强劲，五年 CAGR 将达到 21.2%。

以下是详细内容：

最新发布的《IDC 全球网络安全支出指南》（Worldwide Security Spending Guide, 2021V2）对 2020 年全球网络安全市场发展情况进行了总结，同时新增了 2025 年预测数据，并从技术及行业等维度发掘出未来五年（2021-2025）网络安全市场中的潜在机会。IDC 预测，全球网络安全相关硬件、软件、服务总投资规模将在 2025 年突破 2000 亿美元，在 2021-2025 的五年预测期内达到约 9.4% 的年复合增长率（CAGR）。

聚焦中国市场，近三年，“等保 2.0” 制度、《中华人民共和国密码法》、《中华人民共和国数据安全法》等国家重要法律法规的相继出台和实施为整体中国网络安全市场的高速发展提供了政策保障。与此同时，攻击事件的层出不穷使得中国的网络安全威胁形势变得愈发严峻，在政策、市场需求等因素的推动下，中国网络安全市场迎来高速发展期。根据 IDC 最新预测，2021 年中国网络安全市场投资规模将达到 97.8 亿美元，并有望在 2025 年增长至 187.9 亿美元，五年 CAGR 约为 17.9%，增速持续领跑全球。2021 年，安全硬件在中国整体网络安全支出中将继续扮演主导角色，占比约为 47.8%；安全软件市场增长势头强劲，五年 CAGR 将达到 21.2%。

硬件市场

从安全硬件的角度来看，未来五年，网络安全硬件市场仍为中国最大的 IT 安全一级子市场，年复合增长率将达到 17.1%。在 2021-2025 的五年预测期内，中国超 90% 的网络安全硬件市场 IT 投资将流向统一威胁管理类产品（UTM & UTM FW）、安全内容管理（Content Management）及入侵检测与防御（Intrusion Detection & Prevention）三大细分子市场。其中，统一威胁管理产品及基于 UTM 平台的防火墙产品作为最终用户建设网络安全防御体系的刚需产品，将继续以超过 15% 的年复合增长率快速发展。

软件市场

根据 IDC 预测，中国网络安全软件市场未来五年将成为网络安全三大一级市场中增速最快的子市场，2021-2025 年复合增长率将超过 20%。其中，网络安全分析、情报、响应与编排（AIRO）市场规模将在 2025 年超过身份与数字信任（Identity and Digital Trust Software）软件市场规模成为最大的软件二级子市场。除此之外，在企业上云步伐不断加快的背景下，软件安全网关市场 (Network Security Software) 将以超过 25% 的复合增长迎来市场的高速发展期。

服务市场

“等保 2.0” 制度实施以来，中国网络安全服务市场开始进入发展的快车道，2021-2025 年复合增长率将超过 15%。其中，IT 安全咨询 (IT Consulting) 市场未来五年仍将是最大的服务子市场，合规咨询、安全测试、应急响应等领域将成为 IT 咨询市场不断发展的主要推动力。除此之外，托管安全服务（Managed Security Services）未来五年在客户安全运营需求爆发的大趋势下快速发展，年复合增长超过 20%。

IDC 中国网络安全分析师王一汀认为：“2017 年以来，中国网络安全市场发生了许多变化，变化集中体现在政策和需求两方面。法律法规的不断健全让最终用户进一步意识到了网络安全的重要性，除合规之外，在攻击事件、攻击形势的推动下，最终用户对于主动化、自动化、智能化、服务化、实战化的安全需求进一步提升，需求之下，网络安全市场未来五年将继续维持高增速发展，IDC 也将与最终用户和技术服务提供商一起持续关注和跟踪中国网络安全市场的发展。”