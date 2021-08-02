近日，运动医学企业杭州锐健医疗股份有限公司（简称：锐健医疗或 REJOIN）完成数亿元 B 轮融资，由祥峰投资领投，毅达资本跟投，原有股东思邈资本持续加码投资。资金将主要用于锐健医疗开发新产品，研发基础材料，搭建国内外销售团队，以及专业的市场推广活动等。

锐健医疗成立于 2010 年，致力于为运动医学与微创骨科医生、患者提供更简单、可信赖的整体解决方案。其拥有运动医学领域全系列产品线，涉及肩、膝、锁骨、肱二头肌、髋关节与足踝、髌股关节、肘关节与手腕关节的解决方案，覆盖了设备、工具、耗材、植入物、生物制品等品类。已取得 NMPA 6 个Ⅲ类注册证，5 个Ⅱ注册证，18 种产品获得 CE 证书，其中半月板缝合器产品在获得注册证一个月内，订单量即突破一万支。

锐健医疗董事长兼 CEO 徐胜军表示，锐健医疗得以发展的关键在于研发能力的增强、国际化的团队建设及全球化的视野。近年来，锐健医疗持续投入资金进行研发，不断提升研发水平，目前已拥有 50 余项自主专利。在生产上，已建立了 11000 平方米的现代化厂房，并且搭建了一支 300 余人的研发、生产、运营、市场专业团队。此外，锐健在品牌设计和产品技术方面，还与欧洲专家团队深度合作，并与重点高校合作进行材料学研究。

徐胜军认为，虽然是做运动医学医疗器械，但要想布局全球市场，只有产品是远远不够的，锐健医疗一方面综合 10 多个交叉学科研发高品质产品，另一方面用最新的医疗技术和理念打造了全新的运动医学教育平台，与国内标杆医生展开产学研医合作，打造的 “产品线+学院” 的运动医学生态链，增强了企业影响力及客户粘合度，得到了客户的充分认可。