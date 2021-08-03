8 月 3 日，内存安全企业「安芯网盾」完成超亿元人民币 A 轮融资，本轮融资由高瓴创投领投，云晖资本和招商局创投参投，老股东蓝驰创投持续跟投，光源资本担任本轮融资的财务顾问。

本轮融资将持续用于安芯网盾的团队扩张、产品创新和研发、业务范围拓展等，进一步提升规模化产品服务交付能力，加速覆盖更多行业客户。

安芯网盾成立于 2019 年，是专注于内存安全的高新技术企业，致力于为政府、金融、运营商、军工、教育、医疗、互联网及大型企业等行业客户提供面向未来的网络安全解决方案。

安芯网盾帮助企业构建基于硬件虚拟化技术的内存安全环境，防御并终止在业务关键应用程序中的无文件攻击、0day 漏洞攻击等高级威胁，切实有效保障用户的核心业务不被阻断，保障用户的核心数据不被窃取，已为海关、Google、工商银行、瑞斯康达、OPSWAT、费尔等众多国际企事业单位持续提供服务。

区别于市场上其他安全产品和方案缺乏对高级威胁的有效应对，安芯网盾的差异化优势在于提供面向政府和企业的高级威胁实时防护解决方案，核心功能包括：

漏洞的检测与防护：通过细粒度的监控内存访问行为，结合分析模块，可实时检测内存破坏型漏洞和逻辑型漏洞，并进行响应。

无文件攻击检测与防护：通过深入 powershell、wmi、vba、vbs、js 等脚本解释器内部，有效避开混淆加密干扰，详细监控被执行脚本的行为，精准识别攻击并进行拦截。同时，还能对内存代码片段、隐藏模块代码的执行行为进行识别并告警。

内存 webshell 防护：通过监控 Java、PHP 等解释器的动作，捕获脚本执行过程中的一些敏感动作，基于这些敏感动作判断是否为恶意威胁。

高级威胁溯源：内存保护系统在内存访问行为及系统行为监控层面具有天然优势，它能有效突破操作系统的限制，采集更全面的信息，基于这些信息形成强大的溯源分析能力。

安芯网盾 CEO 姜向前表示，随着甲方业务复杂度增加和安全产品的种类增多，安全系统从简单有序变为混乱无序，而内存保护能够化繁为简，主动防御，守护靶心安全。从 2019 年成立之初，安全行业和甲方企业鲜少有人提及内存保护，到 2021 年越来越多的企业主动找到安芯网盾要使用内存保护，两年多时间安芯网盾的内存保护产品及解决方案经过不断完善和迭代更新，已为全国海关信息中心、百度、金山、G42 等众多海内外知名企事业单位提供服务。 本轮融资资金将持续用于团队扩张、产品创新和研发、业务范围拓展等，进一步提升规模化产品服务交付能力，加速覆盖金融、互联网、电信运营商、能源、制造业等行业更多客户。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。