比利时China EU：可持续性和包容性可能是未来最大的忧患

欢迎来到 BEYOND,我们澳门见！

以下为视频内容

Q1：BEYOND 将聚焦科创新以及它对各行业的影响力。你认为科技在哪些方面影响了您所在的行业？

Claudia Vernotti：新冠疫情已向全世界证明了科技对于维持经济运转及社会交往至关重要。每个行业都受到了科技加速应用的影响。企业几乎一夜之间采用了智能工作应用程序或电子商务等数字工具。政府已加快采用此类数字应用使公众能远程与当局进行无障碍沟通。学校彻底改变了学生上课的方式医疗保健行业的技术突破证明我们能够为保护人民的生命健康而创造奇迹。现在，一年多过去了，是时候回顾往昔，庆祝迄今为止取得的成就，这恰恰是 BEYOND 博览会的活动内容之一。

Q2：在后疫情时代，你最关心的是什么？

Claudia Vernotti：可持续性和包容性可能是未来最大的忧患。我们需要确保世界上所有企业，所有地区，各行各业的人们都能够适应这场蓬勃发展的科技革命。在后疫情时代，它将有助于经济的复苏。数字基础设施与教育必须保证每个人都能公平地享有互联网创造的机会，这样才不至于落后。环境保护和人类发展方面的技术进步成果也应该由大家共同享有，从而避免成果只惠及一部分人，贫富差距进一步扩大。

Q3：你对 BEYOND 博览会有什么期待？

Claudia Vernotti：在 BEYOND 博览会，全世界可以看到未来科技的模样。BEYOND 位于大湾区的澳门，中国的拉斯维加斯。BEYOND 设立了很大的愿景：展览区占地 5 万平方米、2 万名专业参会人士、600 位参展商、200 位演讲嘉宾以及 100 多个科技社区！现在，从头搭建多维度的平台并非易事。但是，在中国，一切皆有可能！我们很自豪，能够以全球社区合作伙伴的身份加入 BEYOND。同时，我们期待看到欧洲参会者，无论他们是行业领导者还是创业社区，都能参与这场具有影响力的活动，并与中国同行携手共同推动新科技趋势以及科技突破，从而改善我们的生活和工作方式。

关于 ChinaEU

ChinaEU 是根据比利时法律 ( AISBL ) 成立的非营利性国际协会。ChinaEU 于 2015 年在布鲁塞尔成立，旨在促进欧洲和中国公司在数字化进程和高科技领域的公私伙伴关系、商业合作和联合投资，尊重高隐私保护标准，擅长的领域包括组织活动并向其合作伙伴提供有关在欧盟发展新数字服务的建议。特别是，ChinaEU 协助中国和欧盟企业在欧洲市场寻找新的合作伙伴关系并推广他们的数字应用和创新服务。在相关的情况下，中欧还通过培训和活动分享其在适用的欧盟监管框架方面的专业知识。

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限时优惠票已正式发售（截止日期 7 月 31 日），请戳链接获取：https://beyondexpo.com/zh-hans/tickets/

BEYOND 国际科技创新博览会，8 月 26-28 日，我们澳门见。

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