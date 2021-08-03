总部位于印度尼西亚雅加达的社交电商初创公司「Desty」获得 320 万美元 Pre-A 轮融资，本轮由五源资本领投，复星锐正资本、盈动资本、JanuaryCapital、East Ventures 跟投。

Desty 成立于 2020 年 10 月，主要为印尼各行各业的 KOL 和电商、品牌卖家提供用于线上展示的产品及服务，如创建个性化的营销页（desty page）和搭建在线店铺（desty store）等。用户可以在几分钟内免费创建一个可点击的登录页面 URL，并建立自己的独立在线商店。

Desty 的团队由由来自印尼和中国的资深电商高管组成，汇集了阿里巴巴、Facebook、Google、京东和 Canva 等一线科技公司。目前，Desty 旗下产品已迅速发展成为印尼领先的社交电商工具，拥有数十万用户。

Desty 联合创始人兼 CEO Mulyono Xu 表示：“我们的团队在商家数字运营方面拥有超过 15 年的经验，相信 Desty 将成为印尼电商持续增长的关键力量。市场正在不断演变，我们有信心可以为用户不断提供优质的服务。我们将继续专注于帮助生态系统中的在线商家和用户有效地发展业务。”

Desty 目前有两个主要产品， Desty Page 和 Desty Store。Desty Page 是一种登陆页面服务，针对社交媒体帐户上的链接进行了优化，尤其是 Instagram。

Desty Store 则是想要帮助卖家完成线上开店，搭建属于自己的在线销售平台，买家可以线上下单和支付，订单和物流都可以在后台追踪与查询。Desty Store 类似 Shopify 这样的工具，但会更加贴近东南亚本地用户需求，也会和更多东南亚本地电商生态玩家合作来服务用户。团队希望 Desty 可以赋能处于电商发展初期阶段的潜力卖家群体，通过社交渠道更好地去营销他们的内容、产品和服务，提升流量的转化。

Desty 通过产品获得了大量客户的信任，例如，Instagram 上拥有 2100 万粉丝的印尼一线歌手使用 Desty 来托管她的美容品牌 Purnama Beauty，有效提高了 Purnama Beauty 的零售和经销商销售效率。

对于公司起步的印尼市场，联合创始人王维认为，印尼作为东南亚第一大人口市场，有着足够大的影响力：“印尼本身处于一个即将快速增长的阶段。本地的制造业也在发展起来，这其实是一个本地经济发展的基础条件。未来，印尼也可能会产生更强大的供应链生产能力，甚至可以辐射到别的国家。”

Mulyono 表示，在印尼快速变化的电商市场，商家需要更方便的方式管理多个在线渠道。对此，Desty 可以提供解决方案，让每个渠道可以相互补充而非互相竞争，从长远来看使业务更具可持续性。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。