近日，易仓科技完成 2500 万美元 B+轮融资，由中金资本旗下基金领投，老股东 eWTP、CCV、Paradox 持续跟投。此前易仓已获得五岳资本和真格基金连续两轮投资。本轮融资将用于易仓 ERP 产品迭代及跨境生态的持续打造，赋能卖家产品研发、流量体系、供应链体系、组织管理，以及持续进行优秀人才的引进和组织优化。

易仓科技 2013 年成立于深圳，另在广州、杭州、武汉、厦门等城市设立公司和研发中心。该公司构建建起了 “SaaS+物流+货源+资源” 的跨境生态，以跨境电商 ERP、国际物流 TMS、海外仓 WMS 和跨境分销 M2B 等管理系统服务于中国出口电商的大中小企业。

本轮领投方中金资本旗下基金表示：“跨境电商为万亿级市场，后疫情时代中国供应链加速出海支撑跨境电商行业保持高速增长，易仓作为技术服务商推动跨境电商提效。中金资本长期看好技术赋能产业，将积极推动公司在生态圈内的协同共赢。”

eWTP 科创基金合伙人姜大为表示：“放眼近年世界经济，中国企业竞争逻辑升级。背后动力来自高速的数字化进程，压缩了价值链上的冗余环节，捕捉到原本离线的经营行为。易仓数年来潜心打磨 SaaS 产品，为中国出海商家提供数字化动能，助力中国经济和世界的连接，这与 eWTP 科创基金的投资方向高度一致。我们已连续几轮加码，并持续看好易仓在出海电商 SaaS 领域的领先地位。”

CCV 合伙人 Melissa Yang 表示：“非常高兴能与易仓继续合作。今年 2 月 CCV 领投了易仓的 B 轮融资。我们看好跨境电商这个赛道，易仓从卖家 ERP 和海外仓管理等核心系统切入，提供数字化管理平台和服务帮助商家降本增收。长期来看，开源比提效更重要。易仓团队基于行业内近 10 年的经验积累，为不同发展阶段的卖家提供细分场景的 SaaS 解决方案，帮助中国卖家基于供应链优势对全球做反向输出，这是易仓根据市场环境利用新技术创造了新变化，也使得其本身成为跨境生态中最具价值的一环。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。