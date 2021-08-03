近日，全球电子产业一站式服务平台——华秋电子宣布获得 3 亿元 C+轮投资。此轮投资由高瓴创投领投，老股东愉悦资本、顺为资本继续支持，云沐资本担任本轮融资的独家财务顾问。

华秋电子创始人、CEO 陈遂伯表示：“本轮融资后，华秋电子将进一步深化电子产业的数智化供应链平台，深耕产业，做大价值，为广大电子供应链企业提供 ‘高可靠性、短交期、高性价比’ 的一站式服务体验。”

当前，华秋已完成了 “媒体社区、方案开发、DFM-PCB 设计及可制造性分析软件、PCB 智能工厂以及 PCB 电商、元器件电商、SMT/PCBA 加工” 等多个生态模块的布局：

电子发烧友，拥有超 470 万工程师社群，是国内人气名列前茅的网络媒体之一，服务客户已覆盖超 90% 以上的国内外芯片及元器件原厂、解决方案商，同时也是华为 HarmonyOS 官方合作社区之一；

华秋历时四年研发的免费 PCB 设计及可制造性分析软件—“华秋 DFM”，可一键分析设计隐患，在生产前预知问题、预防品质缺陷，帮助电子企业降低制造成本与降低产品不良率，并可进行实时价格评估，警示影响价格因素，清晰降本方向等功能，打破国外软件垄断并收费昂贵格局，是国内首家免费向行业用户开放的自主知识产权国产软件；

PCB 智能工厂，1-32 层高可靠多层板制造商——“华秋电路”，高可靠性是华秋电路的不懈追求，多层板制造能力是华秋电路多年不断积累的结果，目前已是唯一一家线上平台，能自主做高精度 HDI 板，并获得客户高度认可的 PCB 智造工厂，生产进度实时查询，生产一次合格率>99%，准交率>95%；

元器件电商——“华秋商城”, 为客户提供 “元器件选型、采购、BOM 配单、海外代购” 等一站式解决方案，国内库存 SKU 超 20 万，全球现货 SKU 超 2000 万，与松下、东芝、尼得科、富满电子、赛元微、复旦微、长江连接器等上千家品牌原厂、授权分销商建立了长期战略合作关系；

SMT 贴片/PCBA 代工一站式服务——“华秋智造”，拥有全自动印刷机、ASM 多功能贴片机、全电脑控制回流焊、波峰焊、BGA 返修台、智能首件测试仪、SPI 锡膏检测仪、AOI 自动光学检测仪、全自动三防漆涂覆机等全套先进的生产及品检设备，并自研 MES 系统，按下智能制造 “快进键”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。