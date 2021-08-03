8 月 3 日，自动驾驶卡车技术与运营公司嬴彻科技宣布完成 2.7 亿美元 B 轮股权融资，本轮融资由京东物流、美团、太盟投资集团（PAG）联合领投，斯道资本、德邦快递、IDG 资本、招银国际、国投招商、Mirae Assets 未来资产、博华资本跟投，原有股东普洛斯隐山资本、宁德时代、蔚来资本、钟鼎资本等悉数踊跃跟投。此轮融资后，嬴彻科技将对其全栈自研的卡车自动驾驶系统 “轩辕” 进一步加大投入， 同时加速在电动化领域的布局。

自 2019 年起，嬴彻科技与中国 OEM 联合开发自动驾驶重卡的量产车型，遵守严谨的车辆正向开发流程，在自动驾驶领域共创多个行业第一。嬴彻科技搭建的自动驾驶货运体系已经得到中国众多头部货主和优质车队的深度参与。

嬴彻科技创始人兼首席执行官马喆人表示：“非常感谢新老股东的高度信任和长期支持！我们将继续聚焦中国的万亿级干线物流市场，坚定投入以车规级量产为导向的核心技术全栈自研，坚定推进自动驾驶货运体系的规模化落地和持续创新。我们期待与产业伙伴一起加速，率先在真实复杂道路上实现自动驾驶重卡的安全高效运行，为物流产业创造价值，建立覆盖全国的货运机器人网络。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。