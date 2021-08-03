根据 Strategy Analytics最新发布的研究报告，小米以 25% 的智能手机出货量份额在欧洲位居所有厂商之首。欧洲智能手机出货量同比增长 14%，达到 5000 万部。欧洲智能手机市场的反弹是由持续的经济复苏、消费者老旧设备的健康需求和具有吸引力定价的 5G 设备推动的。

Strategy Analytics 副总监 Boris Metodiev 表示：“在经历了 2020 年的消沉后，欧洲智能手机市场在 2021 年 Q2 表现强劲。该季度的亮点是小米首次成为欧洲出货量最大的智能手机厂商。小米智能手机在欧洲的出货量接近 1300 万台，取代了长期领导者三星。小米已经在俄罗斯、乌克兰、西班牙和意大利等地取得了巨大成功，消费者被小米和红米系列丰富的功能和高性价比所折服。”

Strategy Analytics 执行总监 Neil Mawston 补充道：“2021 年 Q2，三星在欧洲的出货量同比下降 7%，为 1200 万台。三星在 Galaxy A 系列的新 5G 机型上表现良好，但在高端市场上，它面临着来自苹果日益激烈的竞争，在低端市场上，它也未能利用华为在欧洲的撤退。”

Strategy Analytics 高级总监隋倩指出：“苹果在该季度业绩强劲，出货量同比增长 16%，为 1000 万台。iPhone 12 系列继续受到苹果用户的欢迎，而这些消费者早就该更换他们的设备了。OPPO（不包括 Realme 和一加）凭借广受欢迎的 OPPO A 和 Reno 系列占据了近 6% 的市场份额。在欧洲市场前五名中，Realme 取得了突破性进展，新发布的 Realme 8 系列在 2021 年 Q2 出货量近 200 万台。”