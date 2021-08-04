8 月 4 日，半城云宣布完成数千万元 Pre-A 轮融资，本轮由华山资本领投，天使投资方浩方创投持续加注，华兴 Alpha 任独家财务顾问。本轮融资将用于支持半城云的市场覆盖及产品迭代投入。

半城云作为最早切入企业微信市场的创业公司之一，瞄准泛零售行业，推出针对于线下连锁门店业态的私域流量经营系统「咚咚来客」。咚咚来客为线下门店类品牌客户私域流量运营需求，提供可视化、针对性、智能化的 SCRM 工具和配套运营策略，直接提升品牌私域经营 ROI，辅助运营决策。

经过一年多的沉淀和发展，半城云的客户群已经从连锁餐饮，逐步拓展至茶饮、烘焙、美业、本地生活等泛零售客户，多家 KA 品牌如中国旅游集团、幸福西饼、沪上阿姨连锁茶饮、乐凯撒披萨、味多美烘焙、奈瑞儿美业等均成为半城云的长期客户与合作伙伴。

半城云创始人兼 CEO 晏艺铭表示：“在私域流量已经成为品牌经营顾客标配的时代，市面上同质化产品很难满足行业客户场景的深度需求。而半城云团队做的就是，基于扎实的行业理解及需求洞察，赋能品牌客户，为其做私域流量运营的精细化升级。半城云不仅提供品牌以标准化模块化的产品工具，更提供数据分析和智能运营决策能力支持。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。