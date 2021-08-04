8 月 3 日，中国移动和华为在北京联合召开 “双链融合，共创 5G 可持续发展未来”5G-Advanced 创新产业峰会，围绕 “5G-Advanced 行动计划” 三大目标，探讨 5G-Advanced 创新链、产业链双链融合，将 5G 演进打造为经济、社会、民生转型升级的创新引擎。中国通信标准化协会副理事长兼秘书长闻库，中国移动副总经理高同庆，华为常务董事、ICT 产品与解决方案总裁汪涛等嘉宾出席本次峰会。期间，中国移动和华为共同签署《5G-Advanced 行动计划联合创新合作备忘录》。

闻库在致辞中表示，中国 5G 发展呈现引领态势。其中，中国移动突破创新，建成了全球 “最先进”、网络规模 “最大”、用户规模 “最大” 的 5G 网络，成绩斐然。中国 5G 产业高速发展，各种应用对网络提出了更高的需求，对网络架构、性能、时延和安全性等提出了新的挑战。同时，商业需求也是驱动 5G 持续演进的主要动力， 5G-Advanced 已成为产业共识，创新的 5G-Advanced 方案将助力中国移动乃至整个中国通信行业 5G 网络高质量发展，为各个行业的用户提供更为优质、智能的产品服务。

高同庆在致辞中指出，5G-advanced 行动计划将瞄准三个方面目标。一是卓越网络。为满足日益增长的数字化需求，5G 技术需要持续演进，构筑一张卓越融合的 5G 网络，实现无处不在的卓越性能和丰富能力。二是智生智简。加速推进网络实现智能化、能力开放化，通过更加灵活简捷的网络架构和能力配置，匹配各行各业多场景网络、多样化终端需要，加速 5G 在各行业的普及渗透。三是低碳高效。绿色 5G 将提升 5G 设备、站点和网络能效，同时通过 5G 赋能各行业、全产业链低碳节能，促进各行各业以更快速度、更优路径实现产业的转型升级和高质量发展，助力社会实现碳达峰、碳中和目标。

为了与全球产业凝聚共识，实现开放合作，共同推进 5G-advanced 标准，高同庆提出三点倡议。第一，大力推进跨领域、跨学科的融合创新，深化产学研用协同，引领和创造需求并共同定义标准。第二，聚焦 5G 演进新需求，解决产业痛点问题，保障创新链的精准、高效、协同，实现 5G 演进技术的突破创新。第三，凝聚产业力量，紧跟标准步伐，开展样机开发和试验测试工作，实现双向快速响应与迭代优化，打造创新链产业链融合发展的新范式，为数字社会提供强力支撑。

汪涛表示，为了实现 5.5G 产业愿景，5G 在网络能力上需要持续增强，包括上下行体验速率、高精度定位和联接密度等能力，同时为了满足更多样、更复杂的场景需求，网络还需要增加感知等新能力。针对 5.5G 网络增强，汪涛分享了华为在 5.5G 未来技术演进的六个方向，并表示：5.5G 需要在频谱重构、上行增强、全场景物联、通感融合、L4 自动驾驶网络、绿色低碳等 6 个方向上持续创新，达成十倍以上的能力提升，同时构建网络新能力，实现卓越网络。

会上，中国移动研究院副院长黄宇红与华为移动系统部副部长胡林琅共同签署了《5G-Advanced 行动计划联合创新合作备忘录》，双方将围绕 5G-Advanced 驱动力、演进方向、如何加速落实等主题，持续构筑创新链，扩大和激活创新链，并进一步丰富产业链，降低产业门槛，加速打通关键环节，形成创新链与产业链的相互促进、融合发展。

本届大会严格落实防疫要求，会议期间，中国移动研究院副院长段晓东、波士顿咨询公司（BCG）董事总经理及全球合伙人王欣、视+AR 创始人兼 CEO 张小军等嘉宾分别进行了主题发言，探讨 5G 持续演进方向，共推 5G 新发展，共赢数智新未来。

峰会的最后，由 GSMA 刘鸿主持，中国移动研究院无线与终端技术研究所所长丁海煜、华为无线网络产品线副总裁甘斌、波士顿咨询公司（BCG）董事总经理及全球合伙人王欣共同参与的圆桌讨论，就 5G-Advanced 技术方向进行了详细讨论，并建议产业各方强化跨行业协作，通过样板点形成示范作用，携手跨越产业断点，共创共享产业价值。大家达成一致共识，5G-Advanced 不仅是通信技术的升级，更代表了新生态、新机遇。5G-Advanced 行动计划必将凝聚产业力量，做实创新引擎、推动数智化社会转型。