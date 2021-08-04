中国太平确认赴澳门参与BEYOND国际科技创新博览会

BEYOND 国际科技创新博览会 2021 将在澳门威尼斯人金光会展中心举行，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。中国太平确认参展 BEYOND 国际科技创新博览会，将在新基建、智慧城市与生活展区亮相。

BEYOND 将成为澳门链接全球科技创新产业的重要平台，旨在成为全球顶级的年度科技盛会之一，链接亚太地区和全球科技生态。展区设立近 5 万平面积，覆盖四大领域影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业等参展企业，以及邀请全球的生态伙伴，政府机构及国家大使以及全球资本和媒体参与共谋国际盛事。

加入博览会与中国太平同馆展出，抓紧时间参展： https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/

中国太平保险集团有限责任公司，简称 “中国太平”，于 1929 年在上海创立，是我国历史上持续经营最为悠久的民族保险品牌，也是我国唯一一家管理总部在境外的中管金融企业。

中国太平源自太平保险、中国保险、民安保险三大民族品牌，1956 年根据国家统一部署，中国保险、太平保险停办国内业务，专营港澳和海外保险业务。1999 年所有境外国有保险机构划归中国保险股份有限公司管理。2000 年在港交所上市，是我国首家在境外上市的保险企业。2001 年以太平品牌在境内复业。2009 年统一 “中保”“太平”“民安” 三大品牌，更名为中国太平保险集团公司。2011 年列入中央管理，升格为副部级金融央企。2013 年完成重组改制和整体上市，正式更名为中国太平保险集团有限责任公司。

BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，同期线上线下的双重形式举办数十场主题论坛，涵盖智慧物流、绿色经济、农业科技、食品科技、智慧医疗、智慧生活、生物医疗、智慧出行、机器人、娱乐与电竞、未来太空科技等垂直领域，以及国际投融资峰会，合作对接会等等，邀请全球顶级嘉宾参与分享行业风向以及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。相信在 BEYOND 国际科技创新博览会上，中国太平将为大家带来更多精彩内容。

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