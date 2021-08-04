BEYOND 国际科技创新博览会战略合作伙伴中国建筑国际集团有限公司确认参展 BEYOND 国际科技创新博览会，将在 5G 通信、新基建、智慧城市与生活展区亮相。此外，结合行业发展未来趋势，将承办建筑科技主题论坛，开展院士专家讲座等一系列精彩纷呈的活动，领潮前行，助力行业科技发展。

BEYOND 国际科技创新博览会 2021 将在澳门威尼斯人金光会展中心举行，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。BEYOND 将成为澳门链接全球科技创新产业的重要平台，旨在成为全球顶级的年度科技盛会之一，链接亚太地区和全球科技生态。展区设立近 5 万平面积，覆盖四大领域影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业等参展企业，以及邀请全球的生态伙伴，政府机构及国家大使以及全球资本和媒体参与共谋国际盛事。

加入博览会与中国建筑国际同馆展出，抓紧时间参展： https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/

中国建筑国际集团有限公司（下称 “中国建筑国际”）成立于 1979 年，是国务院国资委下属的特大型建筑央企——中国建筑集团有限公司（世界 500 强第 18 位）在香港的上市公司（股票代码：03311.HK）。经过 40 余年的发展，集团已建立 “中国内地、香港、澳门、海外” 四大业务区域，形成了 “基建投资和承建业务” 为核心的双轮驱动业务模式，在全球先后投资建设了 1000 多个地标性建筑。

中国建筑国际是港澳地区最大的国际综合建筑企业，持有由香港工务局发出的五个最高等级的 C 牌建造执照，累计承建了 700 余项重大工程。先后参与建设了香港新机场客运大楼、香港迪士尼乐园、迪拜哈利法塔、港珠澳大桥香港接线、香港沙中线南北线过海铁路沉管隧道、香港儿童医院、香港故宫文化博物馆、北大屿山医院香港感染控制中心、澳门离岛医院、澳门美狮美高梅酒店、澳门新濠天地、中建智立方、贵州正习高速公路等超大型项目。

中建国际投资集团有限公司是中国建筑国际集团有限公司在中国内地开展投资业务的总部企业，以央企+外资的背景、多元的海内外融资管道、成熟的工程管理经验、专业的国际化管理团队等综合优势，现已进驻全国 21 个省份，80 余个城市，主要业务类型包括 “基础设施投资、保障性住房投资、产业园区投资” 三大方向，投资总额超过 5,000 亿人民币，房建项目规模超 6,800 万平方米，公路基础设施里程达 2,250 公里，成功发展为集 “投资建造-运营管理-产业导入-装配式建筑” 于一体的综合企业，是中建系统重要的投资旗舰平台。

BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，同期线上线下的双重形式举办数十场主题论坛，涵盖智慧物流、绿色经济、农业科技、食品科技、智慧医疗、智慧生活、生物医疗、智慧出行、机器人、娱乐与电竞、未来太空科技等垂直领域，以及国际投融资峰会，合作对接会等等，邀请全球顶级嘉宾参与分享行业风向以及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。相信在 BEYOND 国际科技创新博览会上，中国建筑国际集团有限公司将大家带来更多精彩内容。

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