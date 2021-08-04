8 月 4 日，星药科技宣布完成新一轮融资。本轮融资由上海人工智能产业投资基金领投，并且获得包括高榕资本、源码资本、红点中国、DCM、五源资本、BAI 资本在内全体老股东的持续青睐和继续跟投，明越资本担任本轮融资独家财务顾问。

目前，星药科技基于原研算法，结合药物化学、计算化学和生物学的领域知识、工具及经验建立了药物发现平台 PyxirTM，该平台已经过验证并取得阶段性技术进展。本轮融资对星药科技进一步夯实平台功能起到了重要作用，所筹资金将用于持续推进多个药物研发项目管线、扩充人才队伍和深化科研技术优势。星药科技称其将与投资方携手探索新药研发前沿，全力打造引领生物医药与人工智能相结合的全球化科技企业。

星药科技成立于 2019 年，是一家使用人工智能技术赋能药物研发的公司。通过使用人工智能的前沿算法，结合计算化学、药物化学和生物学的工具及经验，星药科技建立了从药物靶点发现到候选化合物生成和筛选、化合物结构优化，再到成药性及毒性预测以及专利分析的一系列临床前药物发现模型，将使用传统方法原本需要 4-7 年的临床前药物研发阶段的时间缩短到 12 个月甚至更短。

星药科技创始人兼 CEO 李成涛博士表示：“星药的愿景是 ‘让患者远离病痛，让新药触手可及’，我们很高兴能够在 AI 驱动新药发现的创新场景中获得各位投资人的一路支持。新药发现是一个漫长的过程，却也是一个创造价值、驱动创新、惠及全球患者的过程。星药通过人工智能、计算化学、药物化学和生物学的四位一体，为新药的发现找到了一条新路径，能够更快地在化合物宇宙中寻找治愈人类疾病的闪亮星光，并通过数据、算法和算力提高药物研发效率和成功率，最终降低药物研发成本。目前，星药科技已经完成了平台的开发和建设，并持续探索人工智能技术在生物医药领域的更多应用。目前，我们正在自主研发或与合作伙伴共同推进十数个创新药物研发管线，并在体外、体内实验环节不断取得良好效果。在未来，星药将不断探索技术前沿，成为引领生物医药与人工智能相结合的全球化科技企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。