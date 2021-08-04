BEYOND 国际科技创新博览会 2021 将在澳门威尼斯人金光会展中心举行，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。极米科技确认参展 BEYOND 国际科技创新博览会，将在影响力科技展区 C06 展位亮相。作为中国投影行业的领军者，极米科技将在本次博览会期间展示多款覆盖家用、便携和商务等领域的创新投影产品，为参会者带来一场沉浸式的大屏影音娱乐视听盛宴。

加入博览会与极米科技同馆展出，抓紧时间参展： https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/

极米科技

极米科技成立于 2013 年，总部位于中国成都，专注于智能投影和激光电视领域，是一家集设计、研发、制造、销售和服务于一身的高新科创企业。基于 “让光影改变生活” 的使命，极米致力于突破极限，追求极致，在智能投影领域开创了多项引领行业的创新技术，累计获得 38 项国际大奖，包括红点、iF、Good Design Award、IDEA 世界四大工业设计大奖。目前，通过线上与线下零售相结合的方式，极米的用户已经遍布全球多个国家和地区。本次博览会上，极米科技也将专门设置海外产品专区，向全球消费者展示 “中国智造” 的创新产品。

BEYOND 将成为澳门链接全球科技创新产业的重要平台，旨在成为全球顶级的年度科技盛会之一，链接亚太地区和全球科技生态。展区设立近 5 万平面积，覆盖四大领域——影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业等参展企业，以及邀请全球的生态伙伴，政府机构及国家大使以及全球资本和媒体参与共谋国际盛事。相信在 BEYOND 国际科技创新博览会上，极米科技将大家带来更多精彩内容。

BEYOND

参展报名，预购从速，请戳链接提交信息：https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/

成为赞助商参与大会，请通过 bd@beyondexpo.com 联系，获取报价信息

限时优惠票已正式发售（截止日期 7 月 31 日），请戳链接获取：https://beyondexpo.com/zh-hans/tickets/

媒体通行证申请，请戳链接提交信息 https://tickets.technode.com/media-passcn.html

BEYOND 国际科技创新博览会，我们澳门见。

更多信息请登陆官方网站：http://beyondexpo.com