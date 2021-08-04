戈壁创始合伙人：期待共同规划一条地球更好的发展道路

欢迎来到 BEYOND，我们澳门见！

以下为视频内容

Q1：BEYOND 将聚焦科创新以及它对各行业的影响力。你认为科技在哪些方面影响了您所在的行业？

Thomas G. Tsao：好吧，让我们这样想吧。所有这些数字连接，所有这些技术。它给了我们超乎想象的力量。现在摆在我们面前的真正问题是我们要用这些力量做什么。

Q2：在后疫情时代，你最关心的是什么？

Thomas G. Tsao：嗯，对我来说，COVID-19 让我看到了如果世界上有一个地方受到影响，我们都会受到影响。COVID-19 是对人类的一个警醒。我们仍有时间去改变我们与地球母亲的关系，以免为时已晚。

Q3：你对 BEYOND 博览会有什么期待？

Thomas G. Tsao：我告诉你。我期待着见到像你这样志同道合的人，所以我们可以为地球规划一条更好的发展道路。在澳门见!

关于戈壁

Gobi Partners 是历史最悠久的风险投资公司之一，在北亚、南亚和东盟拥有泛亚业务，管理资产 (AUM) 超过 11 亿美元。该公司总部位于吉隆坡和上海，从早期到成长阶段为企业家提供支持，并专注于新兴和服务不足的市场。

Gobi 成立于 2002 年，迄今已筹集 13 只基金，投资了 270 多家初创公司，并已发展到 13 个地点，遍布曼谷、北京、迪拜、胡志明市、香港、雅加达、卡拉奇、吉隆坡、拉合尔、马尼拉 、利雅得、上海和新加坡。

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BEYOND 国际科技创新博览会，我们澳门见。

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