8 月 4 日，和瑞基因 “青春无畏 ‘肆’ 意飞扬四周年庆暨 B1 轮融资签约仪式在北京召开，会上公司正式宣布完成 B1 轮融资。据悉，本轮融资由招商局资本领投，老股东启明创投、君联资本持续加持，中金启辰、易方达资本、福建创新投资、建发新兴投资等知名投资机构跟投。至此，肿瘤早筛行业独角兽和瑞基因在不到一年的时间里已吸引约 10 亿元投资，成立至今累计获得国内一线基金投资达到近 20 亿元，成为整个中国早筛行业里融资体量最大的一家企业。

技术研发实力获知名投资机构认可，和瑞基因加码黄金赛道助力健康中国

和瑞基因成立于 2017 年 8 月，前身是基因产业龙头贝瑞基因的肿瘤事业部，从诞生开始就整合技术、渠道、资本等多方面优势，专注于肿瘤全病程的基因检测，并迅速占据行业高地。成立至今，和瑞基因建立了针对肿瘤高危人群和患者的完整基因检测产品服务体系，目前与全国 700 多家医院合作，已为数十万肿瘤患者提供了有价值的肿瘤基因检测服务。

出于对和瑞基因 “起步就是高起点” 的认可，2017 年 11 月，君联资本、启明创投、博裕投资、宏瓴资本等战略投资人与其签订协议，一次性增资 8 亿元，用于肿瘤早诊的研发以及其他肿瘤业务的经营性投入，这也是当年国内肿瘤基因检测领域最大的单笔投资。

近四年后，和瑞基因再次交出亮眼答卷，获知名投资机构持续认可并成功融资。公司也借此向市场宣告，更加丰富且极具实力的战略股东、优质的资源整合、充足的现金流，将助力公司发展进入 “快车道”。另一方面，市场和投资者对和瑞基因所选赛道、业务模式、成长逻辑、技术研发实力等全方位的认可，也透过此次融资可见一斑。

招商局资本高级董事总经理朱正炜表示：“和瑞基因的产品莱思宁实现了全球肝癌早筛的首次突破，公司管理层极具前瞻性战略眼光，具有科学严谨的专业精神和高度的社会责任感。我们很荣幸与国内肿瘤早筛行业的标杆企业和瑞基因成功合作，期待他们推动行业蓬勃有序发展，助力实现健康中国的美好愿望。”

启明创投主管合伙人梁颕宇表示：“我们自 2017 年 A 轮融资起就开始与和瑞基因合作，并持续参与到公司 A+轮及 B 轮融资中。启明创投看好肿瘤早筛领域的市场前景，过去的 4 年，我们见证了和瑞基因在肿瘤早筛领域不断达到新的里程碑，实现快速发展，我们亦持续看好管理层的创新精神和前瞻性战略布局。希望和瑞基因能实现更多突破，成为国际一流早筛企业，为更多患者提供精准、优质的产品和服务。”

君联资本董事总经理周瑔表示：“作为和瑞基因的老股东，很高兴能再次参与本轮融资，助力公司在产品注册、技术研发和市场拓展方面取得更快的进展。目前公司的肝癌早筛技术已被纳入肝癌早筛专家共识中的 ‘金字塔’ 模式，我们对公司的发展前景抱有极高的期待。”

据统计，2020 年共有 16 家明确早筛业务布局的企业完成了 17 笔融资，累积融资金额约为 63 亿人民币，足见资本对这一黄金赛道的重视。据国元证券测算，2030 年国内肝癌早筛市场空间约为 106.5 亿元，结直肠癌早筛远期潜在市场空间约为 96 亿元。相较其他分子诊断领域，肿瘤早筛行业更具强者恒强的逻辑，因行业壁垒高、先发企业的资金及成本等优势，行业龙头将获得显著的长期竞争优势。作为行业领先者，通过此次融资，和瑞基因拥有持续加码肿瘤早筛赛道、扩大优势、抢滩冲刺的资本优势。同时，作为中国早筛行业里迄今为止融资体量最大的一家企业，和瑞基因未来的发展势头和估值无疑充满巨大的想象空间。

莱思宁精准契合临床需求，和瑞基因成全球肿瘤早筛标志企业

一般而言，肿瘤早筛产品的开发要经历四个阶段，即实验技术的构建、回顾建模、前瞻验证和产业落地。其中多中心、大规模的前瞻性临床研究十分必要，越早开展越能取得早筛研究的先机。

对此和瑞基因一直以来不吝投入，夯实基础，公司总投资超 2 亿元的 PreCar 肝癌早筛项目，是国内首个、且唯一基于 NGS 技术开展的超大规模肝癌早筛前瞻性队列研究项目，也是目前全球最大、进展最快的肝癌前瞻性队列研究。2021 年 2 月，PreCar 项目刊发在国际权威期刊 Cell Research 上的首篇研究成果显示：基于 PreCar 项目的 WGS 多维度变异肝癌早筛技术，是迄今为止临床领域公开数据区分肝癌和非肝癌人群最准确的肝癌早筛技术。7 月， PreCar 项目 II 期正式启动，聚焦临床痛点，服务临床需求，开启从肝癌早筛到全病程的延展，以科研带动临床转化和技术产出。

值得一提的是，6 月 22 日，全国首个《中国肝癌早筛策略专家共识》正式发布，该《共识》正是由 PreCar 项目专家组牵头制定，首次提出了 “金字塔式分层筛查模式”，并突破性地将和瑞基因的 cfDNA 全基因组测序技术纳入了肝癌早筛全流程中，通过初筛、精筛、早诊对中国目标人群进行精准分层，有效提高早期肝癌检出效率。

此外，公司肝癌早筛产品 “莱思宁” 依托于国家十三五科研重大专项，通过大规模前瞻性队列研究验证、以多组学+AI 为技术基础、完整构建了底层通用技术平台，已于 2020 年 8 月以 LDT 的形式商业化，检测性能优异，对肝癌检测的灵敏度和特异性分别为 95.42% 和 97.91%，可提前 6—12 个月甚至更早发现极早期微小肝癌，精准定位肝癌高风险人群。本次融资也将使和瑞基因的肿瘤早筛项目拥有更充足的研发资金，同时为 “莱思宁” 的商业化落地提供资金支持。

不止如此，和瑞基因还在联合从商业到临床、从技术到产业的各方面的生态伙伴，力图根据中国特色和国情，构建 “肿瘤早筛的中国方案”。不久前，和瑞基因与阿里健康达成战略合作，共同打造以 “互联网平台+肿瘤早筛技术+医疗保障” 为核心的肿瘤早筛普惠医疗创新服务模式。并在国内首个肝病百万医疗险中，为肝病患者提供一个实惠、专业的创新保障方案。

针对此次融资成功，和瑞基因 CEO 周珺表示：“感谢新老股东对和瑞基因的信任和支持，和瑞基因将继续坚持 ‘一切肿瘤实现早诊早治，所有患者获得精准治疗’ 的使命，在现有技术和产品优势的基础上，以肿瘤早筛研发战略为引擎，为临床肿瘤精准治疗、免疫治疗和个人健康管理提供更具价值的基因检测服务，携手多方共同构建中国早筛方案，成为全球肿瘤早筛早诊领域的标志性企业、中国肿瘤基因检测市场的领跑者。”