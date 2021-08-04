帕母医疗近日完成逾亿元新一轮融资，由奥博资本（OrbiMed）、千骥资本（Cenova）领衔，礼来亚洲基金（LAV）、高榕资本（GaoRong Capital）跟投。本轮募集资金将主要用于全管线产品布局及全球多中心临床试验启动。

2021 年初，帕母医疗自主研发的用于治疗肺动脉高压的脉射频消融导管获得美国 FDA 突破性医疗器械资质（FDA Breakthrough Designation）；此前，帕母医疗已完成 PADN-CFDA 临床试验全部入组，并将继续辅助各入组中心完成入组患者后期随访及其他后续工作。

据帕母医疗方面介绍：“目前，临床对肺动脉高压的认知逐渐上升，但是仍有众多医生不了解该疾病。针对此难题，我们将在产品获批后逐步在国内开展示范中心、教育基地，教育更多医生，并计划邀请更多顶级三甲医院加入。国际上有众多肺高压专家期待共同参与市场教育，以挽救更多肺动脉高压患者。” 在产品方面，相比于其他企业，帕母医疗研发的射频消融导管具有领先性。作为第一个吃螃蟹的企业，帕母医疗此前已探索过全部可用能量平台，现阶段使用的能量源为更优解，稳定且适合 PADN 术式。另外，自研的导管形状更符合肺动脉内管壁，使射频消融导管拥有更高的消融效率、更好的安全性，同时大幅缩短了手术时间。

帕母医疗执行总裁 Cynthia Chen 表示：“作为一个拥有极高技术壁垒的全新赛道，global innovation 之路道阻且长，所以我们从一而终地谨慎选择了专业的医疗投资人作为 partners。感谢奇伦创投多年如一日对帕母的支持；感谢 OrbiMed、千骥资本、礼来亚洲基金和高榕资本认可并全力支持帕母继续拓展研究、开发更多产品造福患者，助我们一臂之力，以真正的中国原创，解决肺高压领域的 deadly unmet needs。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。