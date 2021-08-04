日本VC& 孵化器SAMURAI INCUBATE：后疫情时代最关心的是全球化

欢迎来到 BEYOND，我们澳门见！

以下为视频内容

Q1：BEYOND 将聚焦科创新以及它对各行业的影响力。你认为科技在哪些方面影响了您所在的行业？

傅浩丰：日本的制造业非常强大，它研发的科技也对每个行业都有着深刻的影响。日本十分重视技术开发和创新，也多次获得与基础研究有关的诺贝尔奖。如今，生活越来越智能化，日本对人工智能和数字化转型的研究相对缓慢。我们期待着 BEYOND 博览会，与优秀的技术企业交流，进一步合作。

Q2：在后疫情时代，你最关心的是什么？

傅浩丰：由于新型冠状病毒，国家间的交流受到了限制。因此，我最关心的是全球化。我希望在后疫情时代，国际交流能够恢复，通过开放式创新能够产生更多更好的技术和产品。

Q3：你对 BEYOND 博览会有什么期待？

傅浩丰：我希望 BEYOND 博览会会成为一座桥梁，为世界各地的顶尖的技术提供展示技术的平台，促进连接、交流和增长，造福世界。

关于 SAMURAI INCUBATE

SAMURAI INCUBATE 从 2008 年成立至今，一直致力于从种子轮到 A 轮的 Startup 的投资与陪跑，以及为大企业提供创新支援和落地服务。作为日本最大的早期项目孵化与投资机构，在日本东京、中国深圳、以色列特拉维夫、非洲卢旺达等地设有分支。

在 VC 投资方面，在全球投资超过 200 家。除了日本国内的 Startup，投资对象也涵盖了以色列和非洲等创新高地的初创企业，为他们提供成长所需的全方位帮助和支援。

在大企业创新支援和落地服务方面，SAMURAI INCUBATE 充分利用 VC 业务中从 0 到 1 的新事业创造经验，为包括日本、中国、美国在内的跨国公司寻找最佳的创新形式，同时也提供包括开放式创新、组织和人才发展、内部创新等定制化服务。

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