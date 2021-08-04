腾讯将参展澳门BEYOND国际科技创新博览会

BEYOND 国际科技创新博览会 2021 将在澳门威尼斯人金光会展中心举行，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。腾讯将参展 BEYOND 国际科技创新博览会，并在影响力科技展区亮相。

BEYOND 将成为澳门链接全球科技创新产业的重要平台，旨在成为全球顶级的年度科技盛会之一，链接亚太地区和全球科技生态。展区设立近 5 万平面积，覆盖四大领域影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业等参展企业，以及邀请全球的生态伙伴，政府机构及国家大使以及全球资本和媒体参与共谋国际盛事。

加入博览会与腾讯同馆展出，抓紧时间参展：https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/

腾讯

腾讯 1998 年 11 月在深圳成立，是一家以互联网为基础的科技与文化公司，其使命愿景是 “用户为本，科技向善”。通过连接亿万网民，腾讯正致力于扎根消费互联网，拥抱产业互联网，推动可持续社会价值创新。腾讯以开发创新产品和服务提升人们的生活品质，通过提供内容及社交服务，促进用户交流互动，并助其连接数字内容、线上与线下服务；通过云计算、广告、金融科技等企业服务，助力合作伙伴实现数字化转型升级与业务增长。此外，腾讯还大力促进人才培养，持续投入科技创新和社会公益，积极参与互联网行业的协同发展，不断为社会和用户创造价值。

BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，同期线上线下的双重形式举办数十场主题论坛，涵盖智慧物流、绿色经济、农业科技、食品科技、智慧医疗、智慧生活、生物医疗、智慧出行、机器人、娱乐与电竞、未来太空科技等垂直领域，以及国际投融资峰会，合作对接会等等，邀请全球顶级嘉宾参与分享行业风向以及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。在 BEYOND 国际科技创新博览会上，大家可以深入了解腾讯的科技创新理念与实践。

BEYOND

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限时优惠票已正式发售（截止日期 7 月 31 日），请戳链接获取：https://beyondexpo.com/zh-hans/tickets/

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BEYOND 国际科技创新博览会，我们澳门见。

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