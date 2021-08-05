据外媒报道，印度金融科技初创公司 BharatPe 已成功在 E 轮融资中获得 3.7 亿美元，由此估值翻了两倍，达到 28 亿美元，成为独角兽。而这也恰好证实了本栏目此前的报道。BhratePe 的此轮融资由老虎基金领投，Dragoneer Investor Group 和 Steadfast Capital 参投。

BharatPe 由 Grofers 前高管成员 Ashneer Grover 和 Shashvat Nakrani 于 2018 年成立，主要为印度商家提供二维码支付方案及运营资本借贷服务，现已有超过 700 万个客户，业务遍及印度 130 多个城市。与此同时，还借出将近 3 亿美元贷款。该公司上一轮融资是在今年 2 月，规模为 1.08 亿美元，融资后估值达 9 亿美元。

BharatPe 此轮融资的目的是在未来两年内进一步扩展业务，与 Centrum Financial Services（Centrum Capital 子公司）展开合作，为 PMC 银行注资。

自 2021 年以来，印度迎来了一股独角兽狂潮。截止至目前为止，2021 年已经诞生了 19 家独角兽企业，而在整个 2020 年只有 11 家。除此之外，老虎基金对印度的投资也越来越火热，已经在印度投资了数十家企业，例如电商巨头 Flipkart、SaaS 服务平台 Gupshup、二手车交易平台 Spinny、教育科技初创公司 Classplus 和电商初创公司 DealShare 等等公司。