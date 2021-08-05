根据 Sensor Tower 发布的最新商店情报数据，2021 年 7 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 合计吸金近 23.9 亿美元，占全球 Top 100 手游发行商收入的 39.1%。本期共 36 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 Top 100。

以下为详细内容：

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入 Top 30

由于《梦幻西游》、《荒野行动》、《率土之滨》等游戏收入全线增长，本期网易游戏收入环比上涨 10%。其中，拥有日本第一战术竞技手游之称的《荒野行动》收入增幅最大，达到 22%。

《原神》于 7 月 21 日推出 2.0 版本，随即登上亚洲和欧美多国手游畅销榜前列。在该游戏的带动下，本期米哈游收入环比增长 56%，重回榜单第 3 名。

凭借《末日喧嚣》在海外市场的亮眼成绩，以及新上市的《斗罗大陆：魂师对决》，三七互娱 7 月收入环比增长 13%，挺进榜单第 6 名。

完美世界《梦幻新诛仙》延续 6 月公测时的卓越表现，7 月收入环比增长 391%。发行商收入亦同步增长 126%，再度回归榜单前十。

继 4 月在中国市场推出《航海王热血航线》之后，朝夕光年于 6 月在东南亚和日本分别推出《RO 仙境传说》和《高能手办团》。得益于旗下中重度手游收入大幅提升，本期朝夕光年收入环比增长 23%。其中，来自中国 iOS 的手游收入占比为 38%，海外手游收入占比高达 62%。

得益于 7 月在中国港台地区代理发行 MMO 手游《天谕》，以及 SLG 手游《Infinity Kingdom》在欧美收入稳步增长，本期游族网络收入环比提升 12%。

作为最早一批开拓海外手游市场的厂商，智明星通于今年 4 月正式推出 SLG 新游《The Walking Dead: Survivors》。近期该游戏收入稳步提升，使得 7 月发行商收入环比增长 17%，位列榜单第 24 名。目前该游戏收入前三的市场为美国、德国和日本，分别占 34.7%、7.2% 和 7%。

英雄互娱《战双帕弥什》于 7 月初登陆韩国市场，发行商收入随之增长 36%，重回榜单第 28 名。

纵观榜单上 30 家手游发行商，7 月总收入同比增长 21.4%。其中，来自海外市场的收入增长 27.7%，占比从去年同期 48.7%，上升至本期 51.3%。美国、日本和韩国作为中国厂商的重点出口市场，分别贡献了海外收入的 29.4%、26% 和 7.3%。来自东南亚和土耳其等新兴市场的收入，在过去一年同样保持高速增长。

无论是多赛道齐发的头部大厂，还是专注于垂直领域的新晋厂商，凭借精品手游获得海外玩家认可的同时，海外市场也成为这些企业实现业绩增长的重要来源，并贡献了超过一半的手游收入。除了 SLG 和二次元等优势项目，近年来中国厂商在三消、博彩等领域也取得瞩目的成绩。随着出海进程加深，中国手游企业持续将包容创新的文化对外输出，在海外的影响力也将进一步提升。

此外，入围全球收入 Top 100 的中国手游发行商还包括梦加网络、创酷互动、紫龙游戏、心动网络、竞技世界 和 Mattel163（网易与 Mattel 合资）共 36 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

随着大量暑期活动和特斯拉联动上线，腾讯《和平精英》7 月收入环比增长 80%，是该游戏上市以来收入排名第 2 的月份，仅次于去年 3 月。

三七互娱《斗罗大陆：魂师对决》于 7 月 22 日公测后，跻身中国 iOS 手游畅销榜前十，并空降榜单第 18 名。

本期另一款增长显著的产品是《使命召唤手游》。在少女前线限时活动推出后，该游戏 7 月收入环比上涨 53% 回归榜单。